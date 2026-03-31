Presidencia manejará 169,5 millones, 1,1 millones más tras el pacto PP-PRC

La consejera de Presidencia presenta las cuentas de su departamento - GOBIERNO

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria manejará este año 169,5 millones, 7,1 más (+4,4%) que en 2025 y 1,1 millones más respecto al documento presentado en noviembre, fruto del pacto PP-PRC para sacar adelante las cuentas y de nuevas necesidades detectadas por el Ejecutivo.

En concreto, se añaden 937.085 euros vinculados al acuerdo presupuestario, destinados al refuerzo del Fondo de Cooperación Municipal, al aumento de ayudas a entidades locales menores o a una nueva línea de subvenciones ambientales para ayuntamientos.

"Se añade y supone no renunciar a ninguna de las políticas porque añadimos ese dinero de más al presupuesto y así superamos los 169 millones para este año", ha explicado la titular de la Consejería, Isabel Urrutia, al presentar las cuentas de su departamento para 2026 este martes en el Parlamento, donde ha destacado que en su conjunto permitirán avanzar en las políticas del Ejecutivo y dar "un impulso definitivo" a la transformación de la comunidad.

Entre las nuevas actuaciones introducidas, figuran inversiones para infraestructuras locales, apoyo a mancomunidades, mejoras en la Casa de Cantabria en Madrid o dotaciones para servicios de emergencias, entre otras.

Urrutia ha dicho que es "el mejor" presupuesto para lograr "una administración moderna y facilitadora, una justicia a la vanguardia y garantista y una Cantabria más segura", con un Gobierno, ha dicho, "que cree en los municipios e invierte en nuestros pueblos".

En materia de administración pública, la Consejería destina más de 2 millones a la simplificación administrativa y digitalización, con el desarrollo de la ley aprobada y nuevas herramientas tecnológicas. El capítulo de personal crece un 4,9%, hasta casi 81 millones, y se ejecutará la oferta pública de empleo con 905 plazas. Además, se impulsa la formación de empleados públicos con más de 2,4 millones.

Urrutia ha indicado que el Gobierno espera aprobar la nueva ley de función pública para su remisión al Parlamento y se contarán con 1,5 millones para la mejora del convenio del personal laboral.

Respecto a justicia, ha destacado que 2026 contará con "el mayor presupuesto que un gobierno ha destinado" a la Administración judicial, con cerca de 48 millones. Entre las principales actuaciones, ha citado inversiones en infraestructuras judiciales, la mejora de edificios en los ocho partidos judiciales y el avance en la implantación del nuevo modelo organizativo.

En concreto, ha anunciado el "inminente" comienzo de las obras de mejora del Complejo Judicial de Las Salesas mientras se ejecutan otros trabajos en el edificio de San Vicente de la Barquera. También se prevé una partida de 900.000 euros para la plataforma Vereda y se contará este año con el nuevo decreto de la Oficina Fiscal. Y se recogen las mejoras en las retribuciones del turno de oficio y de justicia gratuita.

En el programa de víctimas del terrorismo, se colocará una placa conmemorativa a las víctimas en el edificio que el Gobierno ha adquirido en Peñacastillo (Santander), al ser el lugar donde se produjo el primer atentado de la banda terrorista en España.

SEGURIDAD: INVERSIÓN RÉCORD

El área de seguridad y protección ciudadana alcanza cifras históricas, con más de 31,5 millones, que son 6,8 más. Se prevé la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias y la mejora de medios aéreos (la licitación de un segundo helicóptero para la lucha contra incendios, que permanecerá todo el año en la región) y el refuerzo de los parques de bomberos autonómicos y del Centro de Atención de Emergencias 112.

También habrá más dinero para los parques de bomberos municipales, para el apoyo material y técnico a los ayuntamientos en materia de emergencias (220.000 euros para redacción de guías de respuesta ante incendios forestales), inversiones en la red de comunicaciones de los servicios de emergencia y nuevas helisuperficies en Tresviso y Polaciones.

El cuarto eje del presupuesto refuerza el municipalismo, con cerca de 25 millones en transferencias a entidades locales, un 14,6% más respecto al inicio de legislatura.

Entre las medidas, destacan el incremento del Fondo de Cooperación Municipal, ayudas contra el despoblamiento, subvenciones para administración electrónica y nuevas inversiones en servicios básicos.