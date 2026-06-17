La presidenta de Cantabria y el embajador de Moldavia en España acuerdan estrechar la colaboración entre territorios

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al embajador de Moldavia, Eugeniu Revenco - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el embajador de Moldavia en España, Eugeniu Revenco, han acordado estrechar la colaboración entre ambos territorios en el transcurso de la reunión que han mantenido este miércoles en la sede del Gobierno regional.

Según ha informado el Ejecutivo, Moldavia es un país prioritario para Europa y en pleno proceso de expansión y crecimiento que ha puesto el foco en la comunidad autónoma como ejemplo a seguir en materia de desarrollo educativo, innovación y transformación de su modelo productivo.

El encuentro entre Buruaga y Revenco ha servido también para actualizar el estado de las relaciones entre dos territorios unidos, sobre todo, por fuertes lazos humanos, pero también culturales y comerciales. Concretamente, el año pasado las exportaciones desde Cantabria a Moldavia se incrementaron un 4,8% con respecto a 2024, exportaciones que, principalmente, están vinculadas a las manufacturas de función de hierro o acero, los alimentos cárnicos y las materias plásticas.

Además, la presidenta y el embajador han subrayado la integración de la comunidad moldava en Cantabria, que es una de las más numerosas de toda España con alrededor de 3.000 residentes originarios de este país, según los datos del año 2025.

Finalmente, han apostado por mantener "la buena sintonía" y reforzar la cooperación institucional para contribuir al progreso social y económico de la comunidad autónoma y propiciar un futuro de mayor prosperidad para los moldavos que viven en la región.

A este objetivo aspira también la Asociación de Moldavos en Cantabria, un colectivo que está muy presente en la sociedad regional y al que tanto la presidenta como el embajador han aplaudido por su labor en beneficio de la potente comunidad moldava y del enriquecimiento cultural de Cantabria.

En la reunión han participado igualmente los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia, y de Industria, Eduardo Arasti.

Eugeniu Revenco, diplomático de amplia trayectoria, ejerce actualmente como embajador de Moldavia en España, el Principado de Andorra y la República de Túnez, cargos que asumió en febrero de 2022. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en organismos internacionales y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia. Concretamente, entes de ser embajador en España, fue representante permanente adjunto ante la ONU en Ginebra, embajador en Letonia y secretario general del Ministerio de Exteriores de su país.