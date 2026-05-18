La presidenta de Cantabria recibirá al Racing este martes y el Ayuntamiento de Santander el miércoles

La presidenta recibirá al Racing este martes y el Ayuntamiento el miércoles - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibirá este martes, 19 de mayo, al Real Racing Club con motivo su ascenso a Primera División, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Palacio de Festivales de Cantabria.

Mientras tanto, la recepción oficial del Ayuntamiento de Santander, a la que asistirán la alcaldesa y el resto de la Corporación, se celebrará un día después, el miércoles, 20 de mayo, a las 19.00 horas, en el Consistorio.

El conjunto cántabro alcanzó este logro el pasado sábado, en la jornada 40 de La Liga Hypermotion, tras vencer por 4-1 al Real Valladolid en el partido disputado en los Campos de Sport de El Sardinero, a cuyo término la afición saltó al césped espontáneamente para festejar que, 14 años después, el equipo vuelve a Primera.

El Club celebró oficialmente el ascenso con la afición este domingo en un acto en los Campos de Sport del Sardinero, a donde el equipo llegó en un autobús descubierto tras recorrer gran parte de la ciudad.