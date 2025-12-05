Presidenta del Parlamento de Cantabria aboga en el acto de la Constitución por "una auténtica renovación democrática"

Acto conmemorativo del aniversario de la Constitución en el Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), ha abogado este viernes por "una auténtica renovación democrática" basada en "la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios constitucionales".

Así lo ha manifestado este viernes durante el acto institucional conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución Española --cuya efeméride es este sábado 6 de diciembre--, en el que ha apelado a la responsabilidad democrática y a la fidelidad de los valores constitucionales porque "la peor corrupción de una institución política es la irresponsabilidad en su comportamiento".

De ahí que haya defendido la asunción de responsabilidades políticas y la rendición de cuentas ante la ciudadanía en una legislatura en la que "altas instituciones del Estado" han caído en el "descrédito".

En su intervención en el patio de la Cámara, con la asistencia de numerosas autoridades y diputados regionales encabezados por la jefa del Gobierno de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, la presidenta ha recordado que la Constitución de 1978 "nació de la voluntad de los españoles de no repetir los errores del pasado", entre ellos "el de dividir España en dos Españas".

Ha subrayado que, hace 47 años, España supo "construir una democracia a la altura de las más avanzadas del mundo", una norma que "nos ha facilitado vivir en libertad, en un estado de seguridad jurídica, en paz y convivencia".

Por ello, González Revuelta ha opinado que resulta "de máxima importancia mantener la fidelidad a sus principios" y que "conviene reiterar" sus valores en estos eventos conmemorativos.

En este sentido, ha reivindicado que "el político democrático y constitucional tiene que ser transparente, valiente, sincero y asumir toda su responsabilidad ante los ciudadanos cuyo bienestar ha jurado cuidar".

"La preservación de los valores constitucionales nos obliga a todos los poderes públicos a ser claros, a pronunciarnos con transparencia, sin subterfugios, sin escondernos detrás de la cortina de palabras vanas", ha señalado.

Y es que, ha continuado González Revuelta, es "muy grande el poder que los ciudadanos han depositado en nosotros, y todo gran poder supone una gran responsabilidad: hay que ejercerla con altura de miras y facilitando el seguimiento y la rendición de cuentas ante la ciudadanía", ha aseverado.

En este apartado, ha alertado de que "la peor corrupción de una institución política es la irresponsabilidad en su comportamiento".

DESCRÉDITO

Por ello, ha recordado que "establecer una democracia cuesta mucho; desvirtuarla, muy poco", y ha advertido que "ya hemos comprobado cómo en una sola legislatura se puede subvertir todo y provocar que altas instituciones del Estado caigan en un descrédito que a veces parece de difícil reparación". "Esperemos que no sea así,", ha apostillado.

En este sentido, la presidenta del Parlamento ha dicho que esto "deberá ser trabajando en una dirección diferente a la actual" y ha apelado a no dejar que los prejuicios ideológicos "pasen por argumentos de cátedra, mucho menos cuando se refieren a derechos fundamentales de las personas, derechos de las comunidades autónomas y cuestiones de arquitectura democrática de la unidad de España".

A su juicio, la necesidad de renovación democrática "se convierte en un clamor cuando las instituciones se apartan del principio de responsabilidad y quedan dominadas por los pequeños egoísmos y la búsqueda del bien propio por encima del bien común".

Por último, ha aseverado que con ese espíritu "jamás hubiéramos logrado una Constitución como la que tenemos desde hace 47 años".

El acto ha finalizado con la interpretación de varias piezas musicales clásicas por parte del Cuarteto Medicea, que han acompañado a la lectura de textos de la escritora Concha Espina en voz de la actriz Nuria Gedack Moreno, y del Himno de España.

HOMENAJE A LA LITERATURA

El Parlamento ha rendido homenaje a los escritores cántabros cuya obra ha contribuido "a construir la cultura española a lo largo de los siglos" y ha tomado como eje la figura de Concha Espina, protagonista de la exposición que actualmente acoge la institución en colaboración con la Universidad de Cantabria.

El escenario del acto ha mostrado un gran panel con algunos de los nombres más ilustres de las letras cántabras: tres premios Cervantes (Gerardo Diego, José Hierro, Álvaro Pombo); a figuras nacionales como los académicos José María de Pereda y José María de Cossío; a plumas reconocidas en el ámbito hispanohablante, como José del Río Sainz, Matilde de la Torre y Consuelo Berges, entre otros.

La presidenta ha hecho hincapié en que "la democracia es cultura y la cultura es democracia", porque el creador "ha de serlo en libertad y la libertad solo se puede sostener desde el respeto a la creatividad de cada persona", ha defendido.