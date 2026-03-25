El Presupuesto de Cantabria para 2026 se eleva a 3.925 millones, con 8 más para sanidad, educación y servicios sociales

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, presenta el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2026 - GOBIERNO

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para este 2026 ascenderán finalmente a 3.925 millones de euros, un 5% más que los de 2025, tras incorporarse las entregas a cuenta del Estado, que serán 12 millones superiores a lo que se comunicó provisionalmente en julio y por tanto a la cifra que tuvo en cuenta el Gobierno regional (PP) para elaborar el proyecto presupuestario que presentó en octubre.

Ahora, el Ejecutivo ha vuelto a presentar el documento actualizado con esta cuantía e incorporando los acuerdos negociados con el PRC para lograr su apoyo y poder aprobar estas cuentas, que según el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, destacan por su inversión "récord" en sanidad, educación y servicios sociales, los "tres pilares básicos" que se llevan casi un 63% de la consignación total. Así, de los 12 millones de incremento respecto al anterior proyecto presupuestario, unos ocho se destinan a estas áreas.

En concreto, Salud contará con tres millones más (hasta un total de 1.323 millones); otros tres serán para el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS); dos millones para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; 1,9 millones para la de Educación; 1,1 para la de Presidencia; y uno para la de Fomento.

A diferencia de lo que ocurrió a finales de año, cuando los grupos de la oposición aprobaron una enmienda a la totalidad en el Parlamento que provocó la devolución de las cuentas al Gobierno -que el PP ostenta en minoría-, el apoyo del PRC permitirá ahora aprobarlas previsiblemente antes de terminar el mes de abril, para que entren en vigor el 1 de mayo.

Tras aprobarse esta mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario el proyecto de Ley de Presupuestos para Cantabria, el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, ha presentado en rueda de prensa los PGC que ahora inician de nuevo su tramitación parlamentaria, por vía de urgencia. Ha recalcado que, mediante el acuerdo con los regionalistas, se han "reforzado con una serie de propuestas compartidas que no suponen imposición ni cesión alguna".

Entre las novedades pactadas que el consejero ha citado, figuran 5 millones de euros para un Plan de Prevención del Cáncer en la sanidad pública, 500.000 euros para la creación de la 'cuenta vivienda' para menores de 36 años que contará con un 15% de deducción en el IRPF, 500.000 euros para aplicar descuentos de hasta el 70% en el transporte para los jóvenes o, en materia fiscal, la deducción para el pago de gimnasios y licencias deportivas (hasta 150 euros anuales) y la rebaja de hasta 100 euros para quienes participen en acciones medioambientales.

En total, el PRC impuso 24 medidas para dar su apoyo a las cuentas, si bien Agüeros ha indicado que varias no suponen un impacto presupuestario que no estuviera contemplado -como ejemplo ha citado el abono de las ayudas pendientes al sector primario y un calendario de pagos-, y las que sí lo implican se han cubierto gracias a esos 12 millones 'extra' de las entregas a cuenta y "cambiando de sitio" el dinero de algunas partidas. Una labor que ha realizado cada consejería, ha dicho Agüeros, que no ha detallado de qué conceptos se han movido fondos.

Según ha explicado el titular de Economía, los PGC se estructuran en cuatro grandes líneas: estabilidad fiscal y gestión eficiente del gasto público, al basarse en un 'déficit 0' para no "hipotecar el futuro de los cántabros"; prioridad de los servicios públicos, al destinar un 62,56% a salud, educación y servicios sociales; apoyo a la economía productiva y al empleo, con medidas de impulso a las pymes, autónomos, industria, innovación y sector primario; y atracción de inversiones y ejecución de fondos europeos, ya que se "aprovechan al máximo" los Next Generation, cuyo plazo de ejecución finaliza en agosto de 2026.

Agüeros ha calificado de "expansivo y realista" el Presupuesto, que prevé "una inversión pública como nunca antes" y un recorte de deuda, que a cierre de 2025 era del 17% del PIB -cinco puntos menos que en 2022-.

SALUD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

La Consejería de Salud es la que contiene mayor dotación y sube hasta los 1.323 millones, que son 101 millones más que en 2025 (+10,4%) y tres millones más que lo que consignaba el proyecto presupuestario presentado en octubre. También hay un crecimiento de 1,3 millones respecto a las cuentas de 2023, las últimas que elaboró el anterior Gobierno PRC-PSOE, por lo que Agüeros ha cuestionado "qué Ejecutivo prioriza las políticas de salud".

En cuanto a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, contará con casi tres millones más de lo previsto en octubre. En concreto, asciende a 346 millones, 22 más que el pasado ejercicio, y de él destaca el compromiso de incrementar las plazas concertadas del sistema de atención en la dependencia hasta las 200 o los 200 millones que se van a destinar al Programa de Atención a la Dependencia y Promoción a la Autonomía Personal, una consignación "récord".

Y el "tercer pilar", la Consejería de Educación, tiene una dotación de casi 786 millones de euros, dos más que en el anterior proyecto presupuestario, que recoge el incremento de 17 millones de euros para asumir la subida salarial pactada con los docentes.

GUERRA DE IRÁN

Preguntado por el efecto que podrían tener en el Presupuesto las consecuencias económicas de la guerra de Irán, el consejero ha avanzado que, una vez que se voten mañana en el Congreso las medidas del Gobierno central, se convocará de nuevo al comité de coordinación creado en Cantabria para analizar "qué más podemos hacer".

En este punto, ha lamentado que el Ejecutivo estatal no ha consultado a las comunidades autónomas su paquete de medidas, que, pese a que se aplican sobre impuestos estatales, también afectan a la recaudación autonómica. Además, ha apostado por actuar con "prudencia" y "hacer las cosas bien" a la hora de crear ayudas para que los beneficiarios no se vean abocados a devolverlas posteriormente, como ha dicho que ocurrió con algunas implantadas ante la guerra de Ucrania.