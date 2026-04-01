El presupuesto de Cultura destina dos millones más en 2026 a mejorar infraestructuras deportivas

El presupuesto de Cultura destina dos millones adicionales en 2026 a mejorar infraestructuras deportivas - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio estará dotado este 2026 con 162 millones de euros y, tras el acuerdo alcanzado entre PP y PRC, incorpora como una de sus principales novedades dos millones de euros más para la Dirección General de Deporte -hasta un total de 18,6 propios y 167.000 euros de fondos europeos- para mejorar infraestructuras deportivas municipales.

Del montante total de la Consejería, 95,6 millones de euros son asignados de forma directa por el Gobierno de Cantabria, 14,2 proceden de fondos europeos y más de 52 de ingresos previstos por Cantur, lo que eleva el presupuesto de la Consejería a 109,9 millones y supone un incremento del 21,68%, ha informado el Ejecutivo regional.

Por direcciones generales, la de Cultura y Patrimonio manejará un presupuesto de 47,4 millones más tres de fondos europeos (con lo que experimenta un crecimiento de más de un 20%); la de Turismo 25 millones más casi once de Europa; y la de Deporte 18,6 millones más 167.000 euros. De esta forma, la Dirección General de Deporte es la que más crece, un 49,9%.

Entre las inversiones deportivas destacan las nuevas piscinas y otros equipamientos del complejo El Castañal de Selaya por 635.339 euros; el nuevo polideportivo en Cartes, ya en construcción, con una inversión de 800.000; el polideportivo de Argoños, al que se destinarán 4,3 millones en dos anualidades; el nuevo campo de fútbol de Enmedio, con 1,4 millones en dos ejercicios; y en Santander, 600.000 euros para las nuevas gradas de las instalaciones Nando Yosu, cuyas obras están ya en marcha, y 210.000 para reformar la Casa de los Bolos.

Asimismo, incluye dos nuevas partidas, una para un convenio plurianual firmado con Reocín por un total de 5 millones de euros, con una aportación este año de un millón para construir una piscina climatizada y un gimnasio; y otra para construir tres pistas de pádel cubiertas, dos de multideporte, pista de tenis, bolera y vestuarios en Cillórigo de Liébana, por 2,2 millones de euros, de los que uno se destinará este año.

Además, prevé invertir cerca de 2,2 millones en euros, en obras en ayuntamientos como Campoo de Yuso, para construir un campo de regatas en el pantano del Ebro; Camargo; Los Corrales de Buelna; San Felices; Ruesga; y Castañeda. A ellas se añade una partida de 750.000 euros para actuaciones menores en otros municipios.

El consejero ha resumido que este presupuesto recoge inversiones en instalaciones "nuevas y mejoras por valor de más de 9,6 millones entre 2026 y lo comprometido para 2027", junto a más de 3,3 millones para clubes y federaciones, 200.000 euros en becas, y más de 310.000 euros para los bolos, al que ha reafirmado como una prioridad.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico, con 50,4 millones, quiere otorgar importancia a este sector como "palanca de atracción turística, difusión de nuestra identidad y conservación del patrimonio".

Además, el consejero ha defendido la aportación de más de 23,8 millones a la SRECD, que responde al "ejercicio de responsabilidad sin precedentes" para corregir la infrafinanciación histórica de esta entidad, que en 2023 presentaba un déficit de 13 millones.

También ha destacado inversiones en infraestructuras clave, como los más de 8,3 millones destinados al MUPAC; 5,1 millones para el Centro Cultural de La Lechera, y más de 2 millones para el Centro Reina Sofía-Archivo Lafuente.

En Patrimonio, se destinarán cerca de 600.000 euros, para cumplir con los compromisos adoptados con diferentes ayuntamientos, como el de Ampuero, donde se llevará a cabo la conservación de la Casona de Espina; Valdeolea, con dotación de museografía al Espacio Camesa-Rebolledo, y Reinosa, para adquirir la dotación necesaria para el correcto funcionamiento del teatro municipal. Además, se mantiene el acuerdo con el Obispado -260.000 euros- para la conservación del patrimonio religioso de la Diócesis.

La Dirección General de Turismo y Hostelería, gestionará 36,1 millones con el objetivo de consolidar un modelo "sostenible, descentralizado y desestacionalizado".

Entre las actuaciones previstas figuran el parque 'Los Tres Laredos' de Laredo; las nuevas piscinas de Ruente; el área de autocaravanas de Liérganes; el mirador de Trengandín en Noja, y diversas mejoras en Mazcuerras, Santiurde, Astillero, Valdeprado del Río y San Pedro del Romeral.

CANTUR contará con 21,4 millones en inversiones que incluyen más de 12 millones en Cabárceno, con la construcción del nuevo recinto de elefantes y el tobogán alpino; la renovación integral del hotel de Áliva, así como mejoras en Alto Campoo, los campos de golf, el servicio de restauración y cerramiento del Monumento al Indiano y avances en el nuevo teleférico de Vega de Pas y el proyecto de Fuente Dé.

Por su parte, la Fundación Camino Lebaniego invertirá 2,6 millones en actuaciones como las mejoras en los albergues de La Fuente, Cades y Lebeña; comenzarán las obras del albergue de Lomeña; se mejorará la señalética de todos los Caminos Lebaniegos, y se restaurará, con una primera aportación de 300.000 euros, la Iglesia de Espinama.

El consejero ha concluido que se trata de unos presupuestos que "no son partidistas, que miran por igual a todos los ayuntamientos de la región y que permitirán seguir construyendo una Cantabria mejor para todos, una tierra llena de oportunidades".

Martínez Abad ha estado acompañado en la presentación de estos presupuestos por la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández; la de Deporte, Susana Ruiz; la de Turismo y Hostelería, María Saiz; y las responsables de la SRECD, María Fernández, y CANTUR, Inés Mier.