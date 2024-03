El presupuesto de Torrelavega para 2024 crece un 17% y las inversiones rozan los 30 millones

Las cuentas se elevan a 77,8 millones, de los que un 40% es para gastos de personal, y a los que se suman más de 12 millones de remanente



TORRELAVEGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto municipal de Torrelavega crece este 2024 hasta los 77,8 millones de euros, casi un 17% respecto al de 2023 (66,5 millones), y contempla un notable incremento de las inversiones, que se elevan hasta los casi 30 millones si se suma la consignación de este año al remanente de ejercicios anteriores.

Un 40% de estas cuentas, casi 25 millones de euros, se destinan a gastos de personal; un 47,7% a gastos corrientes (29,3 millones) y un 10,8% a subvenciones a entidades, fundamentalmente sociales (6,6 millones).

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega; y el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, han presentado este jueves en rueda de prensa la propuesta presupuestaria del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), un documento marcado por la vuelta de las reglas fiscales para las entidades locales, que estuvieron suspendidas por la pandemia.

Ambos han destacado el "esfuerzo inversor" de este presupuesto gracias a la financiación externa lograda por el Ayuntamiento. Y es que este 2024 se consignan para inversiones nuevas 16,3 millones -- que son 10 millones más que el año pasado-- gracias a los fondos europeos, de los que proceden algo más de 14 millones. A esta dotación se suma el remanente de otros ejercicios, que supera los 12 millones.

La inversión más destacable de las previstas es para las obras de rehabilitación de La Lechera, para la que se consignan 10 millones. Otros de los proyectos con partidas presupuestarias son la construcción del aparcamiento en altura de La Carmencita (para la que se han consignado 4,6 millones), la Tecnoteca (779.223 euros más 88.000 para su equipamiento), el Hogar del Transeúnte (688.000 euros), la reforma del edificio municipal de La Llama (585.000 euros), la mejora del parque público de vivienda (434.000 euros) o la adquisición de terrenos de Sniace (345.000 euros).

Por departamentos, uno de los más importantes es el de Servicios Sociales con 5,4 millones de euros de dotación, gracias a los que se mantienen servicios como la teleasistencia gratuita, la ayuda a domicilio o de catering, prestaciones que "suben más de 600.000 euros" por las "necesidades crecientes" detectadas y por el alza de precios.

También, los concejales han puesto de relieve que "se sigue apostando por el empleo" con 3,5 millones de euros para la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y sus planes de formación y contratación de desempleados.

Pérez Noriega ha destacado que los principios de techo de gasto y estabilidad presupuestaria rigen todo el documento, que se ha diseñado para que sea "equilibrado" y no incumplir las normas fiscales. Así, contempla unos ingresos totales de 61,4 millones y unos gastos por valor de 60,9 millones.

Y aunque el Gobierno central no tiene aprobado presupuesto para 2024, ha dicho que el Ayuntamiento "no podía esperar más" porque si no se sacan adelante las cuentas, que tendán que llevarse a Pleno, algunas de sus partidas no se pueden llevar a cabo.

Por su parte, Urraca ha destacado que el presupuesto "cumple con las expectativas de los ciduadanos" en materia social para seguir manteniendo servicios públicos "de calidad".