El Presupuesto de Torrelavega ascenderá a 83 millones y destinará un tercio a inversiones

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TORRELAVEGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto municipal de Torrelavega de 2026 tendrá una dotación similar a la del 2025, de 83.044.373 euros (solo varía un -0,02%), y planea destinar 27 millones a inversiones, de las que destacan la aportación de casi 9,3 millones para la segunda fase de la rehabilitación de La Lechera o la primera de las diez anualidades para el soterramiento de las vías, que supone otros 2,9 millones.

En concreto, 18,1 millones irán a inversiones nuevas, para lo que el municipio cuenta con 13,1 millones procedentes de fondos europeos y otros 1,3 del Gobierno de Cantabria.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), y el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca (PSOE), han presentado este martes en rueda de prensa la propuesta de presupuestos del equipo de Gobierno para este 2026, que han resumido en que "refuerzan los servicios públicos y apuestan por actuaciones estructurales que transformarán Torrelavega". Las cuentas se llevarán a la comisión informativa del área el jueves y a Pleno el 27 de mayo para su aprobación inicial.

Este presupuesto está condicionado por el Plan Económico Financiero que el Ayuntamiento tuvo que poner en marcha para 2025 y 2026 para lograr la estabilidad presupuestaria. De su total, el 52% se destina a gastos corrientes, otro 41% al capítulo 1 de salarios y un 6% a subvenciones, para las que la dotación ha descendido. En este sentido, el responsable de Hacienda ha indicado que se ha tratado que haya "el mínimo recorte posible", y se ha reducido el descenso del 20% que se produjo el pasado ejercicio al 10% este año.

Aunque los ingresos y los gastos previstos están "relativamente equilibrados", el Ayuntamiento necesitaría un préstamo de 1,5 millones para "cuadrar las cuentas", que solicitará si no hay alternativa en función de la ejecución presupuestaria y de si se modifica algún gasto.

En paralelo, el proyecto presupuestario contempla destinar este año 1,3 millones para amortizar el préstamo de casi 11 millones suscrito en 2022 para financiar diversas inversiones municipales.

Entre los gastos que más se incrementan respecto a 2025 está el correspondiente a la gestión de residuos por la nueva ley y el incremento del precio de su tratamiento o el del Torrebus, que tiene un coste anual superior a los 2,2 millones de euros.

Y por áreas, la que más dotación se lleva es la de Servicios Sociales, que crece un 5,6% al incrementar las partidas para la asistencia domiciliaria (que pasa de 1,8 a 2,2 millones por el incremento de usuarios), la teleasistencia (de 184.000 a 200.000 euros) o el Hogar del Transeúnte (de 250.000 a 285.000 euros).

Mientras, se mantienen las del servicio de catering (120.000) y fondo de suministros (250.000) y bajan la de los fondos sociales (de 546.000 a 335.000 400 euros) y las de subvenciones a asociaciones (de 357.000 a 335.000).

INVERSIONES

En cuanto a los más de 27 millones para inversiones, se dividirán en 18,1 millones para las nuevas, 5,7 millones para obras anteriores que culminarán este 2026 o en 2027, y 3,3 millones pendientes de modificado presupuestario.

De los grandes proyectos destaca la primera anualidad para el soterramiento de las vías, de 2.870.000 euros, "siempre y cuando se lleve a cabo la obra"; los 9,2 millones para La Lechera; 1,2 para la Tecnoteca que entrará en funcionamiento este año; 393.400 euros para las pistas de skate que se inaugurarán este verano; 567.700 euros para la adquisición de nuevos contenedores; 290.000 euros para renovar la cubierta del pabellón La Habana Viega; 271.900 euros para la plaza de las Ánimas en Viérnoles; 200.000 euros para cambiar el alumbrado de El Malecón; o 142.000 euros para el saneamiento del barrio de Caseríos.

Además, la aportación del Gobierno regional se destina al Boulevard Radial (907.400 euros), al Plan de Asfaltado (320.000) y al alumbrado en Torres (52.000); mientras que 3,3 millones del Plan de Sostenibilidad Turística financiado por Europa se dirigen a la mejora de caminos rurales, minimización de riesgos en el parque de Las Tablas o iluminación de edificios públicos.

El presupuesto también recoge una partida de 1,1 millones de euros para abonar la expropiación de los terrenos de El Patatal tras una batalla judicial con Sniace o 234.000 euros para la redacción del proyecto para el Palacio Municipal, así como varias consignadas con 1.000 euros para reflejar "compromisos" que el equipo de Gobierno quiere desarrollar pero para los que por ahora no tiene financiación suficiente, como la ampliación de los locales de ensayo, el parque de La Barquera, la bolera en Tanos o el césped del campo de Santa Ana.

Los concejales del equipo de Gobierno se han mostrado "abiertos" a las propuestas de la oposición y ya han recibido algunas por parte de Torrelavega Sí e Izquierda Unida, aunque respecto a las de este último grupo ya han avanzado que "son inasumibles".