La primavera más cálida de la serie histórica en Cantabria da paso a un verano más caluroso de lo habitual

Archivo - Imagen de recurso de un ventilador ante el calor del sol - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una primavera extremadamente cálida y normal en cuanto a precipitación, que ha sido la más calurosa de la serie histórica en Cantabria, dará paso a un verano impredecible de lluvias pero con temperaturas más altas de lo habitual.

En rueda de prensa, el delegado de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández, acompañado por el meteorólogo Leo Delgado, ha vaticinado que la época estival en la región contará con unas temperaturas de 0,5 o 1 grado por encima de lo habitual.

Además, ha subrayado que, tras el episodio extraordinariamente cálido de finales de mayo, el Cantábrico está en torno a 1 - 2 grados por encima de lo habitual para la época del año, cuyo promedio se sitúa en 18 grados.

En cuanto a la predición de los próximos días, el delegado de Aemet en Cantabria ha destacado que hoy, el jueves y el viernes podrá haber tormentas por la tarde/noche, siendo más probables en la zona del interior.

Sin embargo, se presenta un fin de semana de tiempo estable, sin precipitaciones y con unas temperaturas muy elevadas, sobre todo el domingo, cuando en el interior no se descartan temperaturas por encima de los 40 grados y en el litoral por encima de los 30.

Respecto a la semana que viene, Fernández ha pronosticado unas temperaturas por encima de las habituales, y todo indica que no habrá precipitaciones generalizadas.

UNA PRIMAVERA EXTREMADAMENTE CÁLIDA

Por su parte, Leo Delgado ha apuntado que la primavera, además de ser la más calurosa desde que se conocen datos, es decir, desde 1961, ha dejado el abril más cálido de la serie en Cantabria con tan solo cuatro días con temperaturas inferiores a lo normal.

También se ha registrado un mayo más caluroso de lo habitual en la comunidad autónoma, con la primera ola de calor en la historia de este mes.

El quinto mes del año se ha caracterizado por numerosas efemérides de calor; y es que se anotaron las temperaturas máximas en el mes en 17 de las 22 estaciones.

También hubo municipios que tuvieron las temperaturas mínimas más altas de su serie histórica en el mes, con noches tropicales en Torrelavega, Tresviso y Santillana del Mar.

En cuanto a precipitaciones la primavera ha sido normal, puesto que tan solo ha estado ocho puntos por debajo de lo habitual.

En este sentido, el día 3 de mayo se registraron dos episodios anormales, ya que hubo una supercélula desde Los Corrales de Buelna hasta Castro Urdiales, que dejó granizo en varias localidades del interior con unas precipitaciones de 13,8 litros por metro cuadrado (mm) en 10 minutos, y una línea de turbonada que recorrió el litoral, con una precipitación de 13,4 mm en 10 minutos.

La primavera ha dejado 7.101 descargas eléctricas entre marzo, abril y mayo, y se ha registrado una insolación de entre cuatro y cinco puntos por encima de la media.

Finalmente, Sergio Fernández ha explicado que la Aemet ha lanzado una actualización de su aplicación, la cual es "más intuitiva y rápida", y ha mejorado dentro de su página web el índice de peligro de incendios forestales.