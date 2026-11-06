'La Primitiva' deja en Hoznayo un premio de más de 26.000 euros

Administración de Lotería de Hoznayo donde se han sellado el boleto - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
MADRID/SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves ha dejado en Hoznayo (Entrambasaguas) un premio de más de 26.000 euros, correspondiente a un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario).
Concretamente, ha sido sellado en la Administración Número 1, ubicada en el número 8 del Barrio de las Barreras. Además de éste ha habido otros seis boletos acertantes de esta categoría en otros puntos del país, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.
En el sorteo no han existido boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.500.000,00 euros.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 8, 4, 32, 15, 9, 31. El número complementario es el 2, el reintegro el 3 y el Joker, 6539402. La recaudación ha ascendido a 10.271.770 euros.