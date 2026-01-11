La Primitiva deja un premio de más de 16.073 euros en el estanco de Corbán

La Primitiva deja un premio de más de 16.000 euros en el estanco de Corbán - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este sábado, 10 de enero, ha dejado un premio de 16.073,78 euros en el estanco del barrio santanderino de Corbán.

Se trata de un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que se ha validado en el Despacho Receptor número 69.905, situado en el barrio de Corbán, 2-B, en la localidad de San Román de la Llanilla (Santander).

Se trata de un sorteo en el que ha habido un boleto acertante de primera categoría (seis acieros) y ha habido otros 14 ganadores de segunda, en distintos puntos de España, según datos de Loteria y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

El premio para el único acertante de primera categoría, que selló su boleto en la localidad valenciana de Canet de Berenguer, ha conseguido un premio de 1.486.824,85 euros.