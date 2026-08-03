Prisión para el detenido por violar y robar a una mujer en el portal de su casa en Laredo

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SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Laredo ha enviado a la cárcel al hombre de 29 años detenido el sábado por violar y robar a una mujer de 47 cuando entraba de madrugada en el portal de su casa en la Puebla Vieja de la localidad.

La medida ha sido acordada este lunes por la titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo, con competencia en violencia sobre la mujer y en funciones de guardia esta jornada.

En concreto, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el sospechoso, sin domicilio conocido y que fue arrestado horas después de los hechos en la estación de autobuses de la villa pejina por presuntos delitos de agresión sexual y robo con violencia, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

La Guardia Civil detuvo al hombre antes de que intentara abandonar Laredo en autobús y los agentes le intervinieron efectos sustraídos a la víctima.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 4.30 horas del sábado, cuando una mujer, que entraba en el portal de su vivienda, fue sorprendida por un hombre que la comenzó a golpear, para finalmente agredirla sexualmente y robarle diferentes pertenencias.

La investigación comenzó cuando la víctima fue atendida en el Hospital Comarcal de Laredo.

Así, con la descripción y diferentes datos aportados, efectivos de la Benemérita de Laredo y de la Policía Judicial del mismo cuartel comenzaron la búsqueda del presunto autor, que culminó antes de que se montara en un autobús para abandonar la localidad.

El equipo de la Judicial se hizo cargo de la investigación y de la instrucción de diligencias, con las que la jueza ha acordado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.