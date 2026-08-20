A prisión un hombre al desarticularse un punto de venta de droga cerca de la pista de Los Castros

Los objetos intervenidos durante la desarticulación del punto de distribución de droga en Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido durante una operación de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria, que ha supuesto la desarticulación de un punto negro de venta y distribución de drogas en la zona de la pista de la Avenida Los Castros, a la altura del número 137, en Santander.

Tanto él como su compañera sentimental, que ha quedado en libertad, están siendo investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

En la entrada y registro del domicilio de los implicados, los agentes han intervenido 945 gramos de cocaína (de los que 922 estaban distribuidos en 8 bolsas envasadas al vacío y el resto en envoltorios más pequeños); 998 gramos de hachís; 11.750 euros; varias armas blancas y otros efectos, ha informado la Policía Nacional.

La investigación comenzó a principios de este año cuando el grupo especializado en delitos contra la salud pública recibió informaciones sobre un individuo que podría estar dedicándose a la venta y distribución de sustancia estupefaciente, tanto en Santander como en otras localidades cántabras. Le atribuían la venta de cocaína 'al menudeo', e incluso de cantidades mayores que podrían llegar hasta los 500 gramos.

Con esta información, los agentes comenzaron diligencias para identificar al hombre y comprobar la veracidad de su supuesta actividad ilícita, con el objetivo de desarticular ese punto de distribución de droga.

El trabajo dio frutos desde el inicio de forma que identificaron al sospechoso y constataron que se dedicaba a la venta de droga, con gran parte de su actividad en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en una zona próxima a la pista deportiva de Los Castros.

Los agentes observaron que el investigado tomaba permanentemente distintas medidas de seguridad, y que lo hacía "sin duda" para detectar cualquier presencia policial y evitar ser objeto de su vigilancia o seguimiento.

Ante la especialización y profesionalidad en la venta y distribución de estupefacientes 'al menudeo' del investigado y un nivel de vida que no se correspondía con su actividad laboral, la Policía Nacional se coordinó con Vigilancia Aduanera para continuar la investigación de forma conjunta, con el objetivo de determinar un posible delito de blanqueo de capitales.

Estos dispositivos policiales y el resto de diligencias permitieron recabar indicios y pruebas sobre la implicación del investigado y su compañera sentimental, con la que residía, en los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

DETENCIONES, REGISTRO Y PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Así, el pasado 6 de agosto se desarrolló el dispositivo coordinado por ambas instituciones que, previa autorización judicial, incluyó la entrada y registro del domicilio de los implicados. Los investigadores contaron con el apoyo de otras unidades, como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (G.O.E.S.), especializado en intervenciones calificadas de seguridad.

Durante el operativo, detuvieron al hombre y a la mujer, como presuntos autores de los citados delitos, e intervinieron además la droga (cocaína Y hachís), el dinero en metálico y distintos efectos.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Policía, donde declararon ante los agentes. La mujer quedó en libertad y el hombre pasó a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

ERRADICACIÓN PUNTO DE VENTA.

Esta operación ha erradicado el punto negro de venta y distribución de cocaína y hachís que según la Policía había generado malestar e inseguridad entre los vecinos debido a la presencia en el barrio de personas que acudían por droga. Además, se ha constatado un presunto delito de blanqueo de capitales.

La Policía Nacional dispone de un correo electrónico (antidroga@policia.es ) para hacer las denuncias sobre tráfico de drogas, garantizando siempre el anonimato, seguridad y máxima confidencialidad con los informantes.