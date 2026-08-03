Prisión provisional para el detenido por matar a la mujer de 27 años en Santander

La policía custodia la entrada de la vivienda de Perines, a 31 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). L - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha enviado a prisión al hombre de 39 años detenido por el crimen machista de Santander, por matar a su pareja de 27 años el pasado viernes en el piso donde vivía en la calle Perines de la ciudad.

La magistrada que ha acordado la decisión, con competencias en materia de violencia de género, ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que ha solicitado la citada medida cautelar, han informado fuentes judiciales a Europa Press.