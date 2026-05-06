A prisión por retener en su casa varias horas a una vecina atada de manos

Coche Policía Nacional - POLICÍA

SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión después de ser arrestado por la Policía Nacional por la detección ilegal de su vecina, a la que agarró por el cuello para obligarla a acceder por la fuerza a su casa, donde permaneció unas dos horas y media atada de manos.

Según han informado este miércoles fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, 1 de mayo, cuando la joven iba a salir a la calle. Al bajar la escalera del inmueble donde reside, se encontró con un vecino que vive en el piso inferior al suyo.

El hombre abordó a la víctima preguntándola por temas "banales" y llegó a pedirla que entrase a ver su casa, a lo que ella se negó. En ese instante, la agarró fuertemente por el cuello y la dejó prácticamente sin respiración. A continuación, la introdujo por la fuerza en su domicilio. Una vez dentro, la amenazó para que dejase de gritar, a lo que la chica accedió por temor a lo que pudiera pasar.

Seguidamente, el implicado ató por las muñecas a la mujer, que pasó "mucho miedo" y llegó a temer por su vida durante el tiempo que permaneció con él, ya que vio que disponía de efectos útiles para su inmovilización.

A medida que avanzaba el tiempo, la víctima logró ganarse la confianza del hombre y consiguió que le ofreciera la posibilidad de salir a la calle a dar un paseo por la playa. Cuando llegaron al portal, aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda.

Una mujer que la oyó gritar y la vio "asustada" llamó al 091, que desplazó patrullas al lugar que auxiliaron a la joven. Tras relatar lo sucedido a los agentes, comprobaron que presentaba en muñecas y cuello signos compatibles con la fuerza empleada durante el cautiverio descrito.

Así, los efectivos fueron al domicilio de los hechos donde localizaron al sospechoso, que en ningún momento negó nada de lo ocurrido. Fue arrestado como presunto autor de un delito de detención ilegal y trasladado a dependencias policiales.

Mientras, los investigadores, tras la pertinente autorización judicial, entraron al piso del hombre y durante el registro hallaron efectos que corroboraban la versión de la víctima. Concluido el atestado policial, pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.