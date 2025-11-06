La producción industrial sube un 3,5% en septiembre en Cantabria, un punto menos que la media nacional

Mapa con variación de la producción industrial por comunidades autónomas - Europa Press

En lo que va de año ha bajado un 0,5%

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) - La producción industrial ha crecido en septiembre un 3,5% en comparación con el mismo mes de 2024, un incremento que está un punto por debajo del que se ha registrado a nivel nacional (+4,5%), según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el aumento de la producción industrial en Cantabria, que encadena dos meses de crecimiento, es el cuarto menos intenso de los registrados en 15 de las 17 comunidades autónomas, todas a excepción del País Vasco (-2,8%) y Comunidad Valenciana (-3,3%).

En lo que va de año la producción industrial en Cantabria ha bajado un 0,5 por ciento, la cuarta mayor caída por comunidades autónomas y en contraposición al incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, en términos anuales, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3%, con un incremento del 1,8% en el caso de los duraderos y un 1,2% más para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 4%, los bienes intermedios anotaron un 0,6% más y los de la energía, un 21% más.

En lo que va de año, solo crecieron los bienes de equipo, un 7,6%, y los bienes de consumo duraderos (+6,1%).

En su conjunto los bienes de consumo, incluyendo los duraderos y los no duraderos (-3,4%), bajaron un 2,7%. Por su parte, los bienes intermedios cayeron un 1,2% y el mayor descenso se ha registrado en la energía (-9,9%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 4,5% interanual en septiembre, tasa 4,3 puntos superior a la de agosto.

Con el avance de septiembre, el más pronunciado desde el pasado junio, la producción industrial encadena cuatro meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

El crecimiento de la producción industrial en septiembre fue resultado de los ascensos registrados en todos los sectores. El mayor repunte interanual de la producción se dio en los bienes de consumo no duradero (+6%), seguido de los bienes de consumo duradero (+5,1%), la energía (+4%), los bienes de equipo (+3,9%) y los bienes intermedios (+3,8%).

Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de bebidas (+17,7%), otras industrias extractivas (+13,3%) y las coquerías y el refino de petróleo (+12%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en septiembre se produjeron en la confección de prendas de vestir (-17,1%), la industria del cuero y del calzado (-6,6%) y la industria textil (-6,2%).

En los nueve primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 1,1% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,4%) y el avance del suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado en un 4,3%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,7% interanual el pasado mes de septiembre, tasa 1,6 puntos inferior a la de agosto. Pese ello, la producción industrial acumula siete meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

De las quince comunidades que aumentaron en septiembre su producción industrial respecto al mismo mes de 2024, los mayores incrementos fueron los de Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%), Canarias (+8,7%) y La Rioja (+7,2%).

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,4% tras dos meses de caídas.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual negativa, del 1,4%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor avance mensual de la producción (+2%).