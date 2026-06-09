Productoras Audiovisuales trasladan su malestar con el Ayuntamiento por lanzar una campaña creada con IA

Escena de la campaña creada con IA. - COMERCIO DE SANTANDER

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales (PACCA) han trasladado su malestar por la campaña de apoyo al comercio local, impulsada por el Ayuntamiento de Santander, en la que se han utilizado herramientas de la inteligencia artificial (IA) "en su totalidad" para su creación.

"Para nosotros es una contradicción promover el comercio local utilizando una tecnología que no solo quita puestos de trabajo, sino que supone sustituir todo un ecosistema empresarial que se basa en la creatividad, la artesanía y la cultura por un modelo que automatiza procesos de forma artificial", ha manifestado en un comunicado.

La PACCA entiende que la IA es una tecnología "emergente" y que está presente en la realización de proyectos audiovisuales "de forma creciente", pero como representante de 19 empresas productoras de Cantabria, la mayoría de ellas con sede en Santander, cree que desde las administraciones públicas "hay mejores maneras de apostar por el comercio local sin utilizar herramientas que anulan el trabajo que podría estar hecho por personas y empresas radicadas en nuestra región".

Según ha destacado, el sector de las industrias creativas y culturales, principalmente el sector audiovisual, es "clave" a la hora de pensar una estrategia de desarrollo económico y cultural sostenibles en cualquier ámbito.

A su juicio, utilizar la IA para crear un vídeo que construye la identidad como ciudad es "una manera equivocada de hacerlo".

Así, sugiere que exista una "responsabilidad profesional y moral" por parte de las instituciones para que en la contratación de este tipo de producciones audiovisuales se haga partícipe a las empresas que componen el tejido industrial audiovisual de la región.

Finalmente, la PACCA ha invitado a los organismos de Cantabria a crear una mesa de trabajo en la que se sienten las bases para generar una "buena convivencia" entre la creación audiovisual tradicional y la generación de contenidos mediante procesos artificiales.