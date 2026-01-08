Profesionales de la salud darán doce charlas para mejorar la calidad de vida de Santander

Profesionales de la salud darán 12 charlas para mejorar la calidad de vida de los barrios - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la salud darán doce charlas, divididas en cuatro ejes temáticos, que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santander. Esta actividad se desarrollará en tres centros cívicos y en La Cocina de la Plaza, situada en el Mercado de la Esperanza.

Bajo el lema 'Mi barrio, late sano y feliz', esta iniciativa impulsada por el médico Javier Ceballos abordará temas como 'Alimentación y nutrición'; 'Aprender, compartir y vivir mejor'; 'Bienestar corporal'; y 'Ejercicio físico en diferentes estados de salud'.

Se trata de charlas teórico-prácticas que tendrán una duración de unas dos horas, divididas en una clase magistral, un apartado práctico y una ronda de preguntas.

Constituyen una experiencia piloto en lo que lo más destacado son las actividades deportivas, los encuentros con especialistas médicos y las charlas informativas sobre áreas como Cardiología, Reumatología y Rehabilitación.

En concreto, cada eje temático cuenta con un coordinador y varios especialistas -en su mayoría médicos de primer nivel- que compartirán sus conocimientos con los vecinos de la capital cántabra.

Tendrá coordinadores como el especialista en endocrinología y nutrición Luis Vázquez; el especialista en el aparato digestivo y expresidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, Javier Crespo; la especialista en actividad física y coordinadora de las escuelas deportivas municipales, María González; y el especialista en cirugía ortopédica y traumatología Gonzalo Gómez del Álamo.

Para inscribirse en esta iniciativa de la Concejalía de Barrios, que no tiene límite de plazas, los interesados deberán apuntarse en alguno de los centros cívicos de la actividad, como son Cazoña, Tabacalera y Juan de Santander.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado este jueves la iniciativa y se ha mostrado "orgullosa y eternamente agradecida" por la implicación altruista de una veintena de profesionales que aportarán su experiencia "y éxito".

Por su parte, Ceballos ha asegurado que esta propuesta busca atender a los barrios, que "son el corazón de la ciudad". De esta forma, las charlas se han adecuado a la necesidades y problemas detectados por las asociaciones de vecinos de estos barrios, como la obesidad, la soledad o el tabaquismo.

PROGRAMACIÓN

El ciclo comenzará con el área 'Alimentación y nutrición', los sábados de 10.00 a 12.00 horas en La Cocina del Mercado. Empezará el 17 de enero, en una jornada dedicada a los vecinos de Cazoña. El turno de los de Cueto (Juan de Santander) será el 24 de enero. Mientras tanto, los de Castilla-Hermida (Tabacalera) podrán disfrutar de la iniciativa el 31 de este mes.

El viernes 23 de enero arrancará en el Centro Cívico Cazoña el área 'Aprender, compartir y vivir mejor', con sesiones de 18.00 a 20.00 horas. Seguirán el 30 de enero en Juan de Santander y el 6 de febrero en Tabacalera.

De su lado, la primera sesión del área 'Bienestar Corporal' tendrá lugar el 24 de enero en Cazoña, seguida el 31 de enero del centro Juan de Santader y finalizará el 7 de febrero en Tabacalera. Todas las sesiones se celebrarán de 10.00 a 12.00 horas.

Por último, 'Ejercicio físico en diferentes estados de salud' tendrá lugar el 30 de enero, el 6 de febrero y el 13 de febrero; en Cazoña, Juan de Santander y Tabacalera, respectivamente, y siempre de 18.00 a 20.00 horas.