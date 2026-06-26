El programa de prevención del suicidio de Cantabria celebra diez años con mil pacientes atendidos y "vidas que siguen"

Responsables del programa de prevención del suicidio - GOBIERNO

Nació en 2016 con una idea innovadora: "ante la conducta suicida, el tiempo importa", y diez años después celebra "vidas que siguen ahí"

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS

El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla celebra el décimo aniversario de su Programa de Prevención de la Conducta Suicida (CARS) - con más de un millar de pacientes atendidos (1.012), la reducción a la mitad de los ingresos hospitalarios y psiquiátricos posteriores por cualquier causa, un 50 por ciento menos de recurrencia en las tentativas de suicidio y "vidas que siguen ahí".

El perfil de atendidos durante esta década tiene una edad media de 43 años. Un 60% son mujeres y el 40% restante, hombres. Y más de seis de cada diez (el 62%) presentaba intentos de suicidio previos mientras un 38% acudía a Urgencias con ideación suicida.

El programa CARS cumple una década desde una posición de "referencia nacional consolidada", ya que su equipo ha colaborado con compañeros de otros centros en la puesta en marcha de modelos similares con los mismos objetivos.

En Cantabria arrancó en el año 2016 en un contexto de creciente reconocimiento del suicidio como un problema prioritario de salud pública, y en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde entonces, ha desarrollado un modelo asistencial basado en la intervención intensiva, multidisciplinar y de alta resolución.

Su objetivo central ha sido mejorar la accesibilidad, la rapidez de respuesta y la continuidad de los cuidados tras la atención inicial a las personas en el Servicio de Urgencias.

Cantabria celebra así el "trabajo silencioso, discreto y muchas veces invisible para la sociedad" que hay detrás de este programa, gracias a la cual hay "vidas que siguen ahí", como ha expresado el consejero de Salud, César Pascual, durante su participación este viernes en la jornada conmemorativa del décimo aniversario del CARS, en la que ha resaltado la labor "enormemente trascendente" de este programa para las familias.

Y ha remarcado que trata de una efeméride especial, más cuando el suicidio "continúa siendo una de las mayores tragedias silenciosas de nuestra sociedad". Frente a ello, ha reivindicado "rebelión contra la resignación", y ha valorado el trabajo de CARS, que ha situado a Cantabria como referencia nacional en la prevención del suicidio.

En su intervención ha aprovechado para homenajear a los profesionales de esta iniciativa, a los que también ha trasladado el "compromiso" de su departamento "con los próximos diez años". "Porque CARS no solo ha atendido pacientes, ha cambiado una cultura asistencial", ha añadido.

Acompañado de Jesús Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV); Félix Rubial, director gerente del HUMV; Óscar Fernández de la Torre, director de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital del Gobierno de Cantabria y Ana de Santiago, jefa de Sección de Psiquiatría y Responsable de CARS, el consejero ha puesto en valor la trayectoria de este programa, que nació en 2016 con una idea innovadora: "ante la conducta suicida, el tiempo importa".

Y es que hay momentos en los que el sistema sanitario "debe estar presente de forma inmediata, intensiva, coordinada y profundamente humana", ha señalado Pascual. Más porque "el suicidio no siempre avisa, y cuando avisa, muchas veces lo hace en voz baja". Así, tanto la sociedad como las instituciones "llegan tarde a ese momento exacto en la que la persona necesitaba que alguien estuviera allí".

Por todo, el titular de Salud ha agradecido la labor de todos los profesionales, a los pacientes y familias, "que nos han enseñado más de lo que cualquier manual puede enseñar" y que "han ayudado a devolver tiempo, esperanza y futuro a quienes creían haberlo perdido".