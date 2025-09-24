El Programa Xtela de Innovación Abierta ofrece una agenda formativa para las startups de la tercera edición

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Xtela de Aceleración Empresarial e Innovación Abierta inicia su agenda formativa este jueves, 25 de septiembre, en el Edificio Bisalia del PCTCAN, con una primera jornada diseñada para dotar a las startups que participan en los retos de la tercera edición de herramientas prácticas que aceleren su crecimiento y fomenten nuevas conexiones estratégicas dentro del ecosistema de innovación abierta.

En esta primera sesión recibirán claves sobre alianzas estratégicas, innovación en modelos de negocio y ventas B2B. Un total de 53 startups nacionales e internacionales participan en esta iniciativa impulsada por la Consejería de Industria e Innovación, a través de SODERCAN (www.sodercan.es).

Se desarrollará en horario de mañana y contará con retransmisión en streaming privado para las startups que no puedan desplazarse hasta Santander.

Tras la bienvenida institucional, comenzará con un primer módulo sobre 'Alianzas estratégicas y corporate venturing' a cargo de María Kovesdi Mizda. Con más de 40 años de experiencia internacional en comercio exterior y consultoría empresarial, la ponente compartirá claves para establecer colaboraciones estratégicas y aprovechar el corporate venturing como vía de crecimiento.

A continuación, Antonio Martínez, director de Competitividad e Innovación en IDOM Consulting, presentará herramientas prácticas para que las startups repiensen su propuesta de valor y se adapten a entornos cambiantes.

Y tras un espacio de descanso y networking, Ángel Garrorena, experto en desarrollo comercial con más de 25 años de experiencia, introducirá metodologías para optimizar la estrategia de ventas B2B y cerrar acuerdos con clientes empresariales.

Con este programa formativo, la Consejería de Industria reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido emprendedor en Cantabria y con el impulso de iniciativas de innovación que conecten con las necesidades de las empresas tractoras de la región.

La segunda jornada formativa se celebrará el 30 de octubre e incluirá por la tarde Xtela Connect, un encuentro diseñado para acercar a las startups participantes a empresas cántabras consolidadas, favoreciendo la colaboración y el crecimiento compartido. El objetivo es consolidar a Cantabria como un epicentro de la innovación abierta y un referente nacional en la conexión entre startups y grandes empresas.

El Programa Xtela, que cuenta con la colaboración de CEOE-Cepyme Cantabria, se enmarca en la I Agenda Digital de Cantabria y en el proyecto Tech FabLab de apoyo al emprendimiento digital, en el marco del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cofinanciado por la Unión Europea Next Generation EU.