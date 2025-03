El promotor del vertedero de residuos inertes en Miengo renuncia al proyecto

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Hareche Somagus, promotor del vertedero de residuos inertes planeado en el municipio de Miengo que había generado polémica entre los vecinos y algunos colectivos, ha decidido renunciar al proyecto.

Así, el viernes pasado remitió un escrito al Gobierno regional en el que solicitaba el desistimiento completo del procedimiento iniciado para llevar a cabo esta instalación, tal y como ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), que ya indicó a los medios el mes pasado que veía "demasiadas incógnitas" en el proyecto al que ahora la empresa ha puesto fin.

"A día de hoy no hay proyecto, a día de hoy no hay impacto y a día de hoy no hay alarma, a pesar de que algunos igual han perdido un juguetito para las próximas semanas", ha sentenciado Media en la sesión plenaria en la que tanto Vox como el PSOE habían registrado preguntas para conocer la postura del Ejecutivo acerca de este vertedero.

Y es que diferentes formaciones políticas y colectivos habían presentado alegaciones al proyecto en la fase de información pública, dado que se planteaba ubicar en suelo rústico, en el centro del municipio y en un paisaje kárstico junto a la Cueva del Ñobre.

Entre las entidades que habían presentado alegaciones se encuentra el Ayuntamiento de Miengo, del que el consejero ha destacado el "exhaustivo" trabajo realizado, apoyado por unanimidad de todos los grupos y con un informe jurídico "muy detallado" en el que argumentaba por qué no se debía considerar de interés público y social la propuesta, que se presentó al Gobierno en diciembre.

Aunque finalmente, desde Medio Ambiente no se dará respuesta a ninguna alegación ya que "muerto el proyecto, no hay nada que contestar", ha dicho el consejero.

De todos modos, Media ha explicado que lo que lo único que había hecho el Ejecutivo es cumplir la ley, dando traslado a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y sacándolo a exposición pública, porque "cualquier proyecto que se presente en el Gobierno hay que tramitarle, nos guste más, nos guste menos".

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Antes que Media han intervenido en el Pleno otros consejeros, como los de Ganadería y Economía, María Jesús Susinos y Luis Ángel Agüeros, respectivamente, para responder a interpelaciones de la oposición sobre las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de la condonación de la deuda.

Agüeros, que es uno de los consejeros que se ausentó junto a sus compañeros del PP del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado hace dos semanas para abordar la condonación de la deuda planteada por Hacienda a las comunidades, ha dicho que "dar el visto bueno a esta operación implica", de entrada, "reconocer un tratamiento perjudicial para Cantabria", algo que no va a "consentir".

"No voy a ser desleal a mi tierra asumiendo este trato perjudicial", ha advertido el 'popular' esta tarde a la diputada socialista y anterior consejera del ramo, Ana Belén Álvarez, que ha preguntado a su sucesor en el cargo cuáles son "los beneficios de oponerse" a la quita de 83.000 millones a las autonomías de los que 809 corresponden a Cantabria.

Se trata, en palabras de Agüeros, de una pregunta "trampa", al igual que la propuesta del Estado. Así las cosas, ha enumerado los "perjuicios", siendo "el primero" de ellos "que nos llamen tontos a la cara". Y es que en su opinión, la condonación ofertada supone "premiar" a los ejecutivos más "imprudentes" -por ser las comunidades "más endeudadas las más beneficiadas"-.

A esto se suma que genera "desigualdad" entre las regiones y descarta otras opciones, como la posibilidad de reestructurar la deuda autonómica. Con todo ello, el consejero cántabro ha contrapuesto la condonación con la financiación a esta comunidad a través de la Ley de Presupuestos del Estado.

"La forma que se me ocurre para dotar de financiación adicional para Cantabria está inventada: que el Estado cumpla con su obligación y apruebe los presupuestos generales del Estado y que ahí consignen esos 809 millones, u 800 ó 9. Los que sean. Pero que venga algo para Cantabria. Eso es lo que pido claramente".

En este sentido, ha recordado al PSOE que este domingo, 16 de marzo, estará en Santander su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -a la clausura del congreso regional del partido-, y les ha animado a preguntarle por las cuentas: "Los dineros para Cantabria tienen que venir en la ley de presupuesto. Reivindiquen, interpelen por eso. El domingo viene el presidente, pregúntenle".

AYUDAS DE LA PAC

Por su parte, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha afirmado que su departamento está cumpliendo con el calendario consensuado con el sector ganadero para el pago de las ayudas de la PAC en la mesa agraria, en la que se especificaron las prioridades de abono ante la "insuficiente" planificación financiera recogida en el Plan Estratégico 2023-2027 --aprobado en 2022-- y elaborado por el anterior Gobierno PRC-PSOE, donde se recogen las intervenciones territoriales.

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación de los regionalistas relativa a los criterios y medidas para garantizar el pago de las ayudas, en la que ha explicado que con el Plan vigente, cuyo presupuesto es el del anterior periodo 2018-2022, de 7,7 millones, se han de pagar dos líneas de ayudas más --hasta tres--, para el triple de solicitantes, 8.500 en total, por lo que "no cubre" las necesidades del sector.

Según ha dicho la consejera esta situación está generando el "enfado" de los ganaderos por las denegaciones de ayuda que están recibiendo, y su departamento ha apostado por consensuar y dialogar con el sector para establecer aquellas que son prioritarias.

"No escuchó al sector y ahora estamos recogiendo los frutos de su decisión", le ha dicho Susinos al exconsejero del área en la anterior legislatura y diputado regionalista Guillermo Blanco, quien ha tildado de "nefasta" la gestión del PP ya que ha asegurado que el Gobierno "ha dejado un número importante de ayudas sin sacar que estaban contempladas". Además, ha pedido que el Ejecutivo aumente su aportación en las ayudas cofinanciadas.

En respuesta a ello, la consejera ha señalado que el planteamiento a futuro "parece sencillo", y es aumentar esas dotaciones presupuestarias porque "todos somos conscientes de la insuficiencia presupuestaria de algunas líneas y de lo que esto está suponiendo".