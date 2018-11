El proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2019 ascenderá a 2.850 millones, un 4,47% más

Publicado 08/11/2018 17:46:11 CET

El presupuesto de las Consejerías crece una media del 2,3% y se destinarán 5 millones a ejecutar sentencias de derribo

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) presentará el próximo lunes, día 12, en el Parlamento regional, el proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2019, que ascenderá a 2.850 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,47% por ciento más que el del presente ejercicio, una subida que, en parte, se debe al crecimiento "sustancial" de las partidas para amortizar deuda.

El gasto no financiero incrementará el 2,7 por ciento y se destinarán 1.850 millones de euros a políticas sociales (educación, sanidad, servicios sociales, empleo o vivienda). Además, se dedicarán 5 millones de euros a ejecutar las sentencias en materia de derribo.

Así lo ha anunciado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, a la salida de la reunión de la Mesa General de Diálogo Social, de la que forman parte sindicatos y patronal y a la que el Gobierno ha presentado el anteproyecto (aún no ha sido aprobado en Consejo de Gobierno) de estos Presupuestos.

Sota ha explicado que el hecho de que la cifra global del Presupuesto crezca un 4,47% mientras que el gasto no financiero lo haga un 2,7% se debe a que ha habido que incrementar de forma "sustancial" el capítulo IX de gasto (pasivos financieros) debido a la necesidad de amortizar deuda.

"Al haber acumulado la comunidad de Cantabria una deuda tan importante durante la etapa anterior (PP) --la deuda también ha crecido estos últimos años, pero a un ritmo mucho menor--, finalizados los periodos de carencia, ahora es cuando tenemos que hacer frente a gran parte de las amortizaciones de la deuda que contrajo el Partido Popular", ha señalado Sota.

El consejero ha explicado que el presupuesto de las consejerías del Gobierno crece de media un 2,3 por ciento, salvo algunas "excepciones", en las que se incrementa más ya que tienen que hacer frente a compromisos o cuestiones que afectan a todo el Ejecutivo y no solo a aspectos exclusivos de estos departamentos.

Será el caso de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, que crecerá más presupuestariamente, al incluirse en ella la partida de 5 millones para derribos o el millón de euros comprometido por el Gobierno para el Instituto de Hidráulica para este año.

Además, en este departamento que dirige la socialista Eva Díaz Tezanos, también se incluirá la partida de 1,5 millones que el Gobierno de España aportará al Ejecutivo regional para materializar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

También crecerán más los presupuestos de la Consejería de Presidencia y Justicia (PRC), que es la que debe afrontar el gasto por los comicios que se celebrarán en 2019, o la de Economía, Hacienda y Empleo de Sota, en cuya partida de gasto se incluye un fondo de contingencia para hacer frente a posibles problemas derivados de que se aprueben con retraso los Presupuestos Generales del Estado.

Además, en esta Consejería se hará cargo de asumir el gasto por la rebaja de la jornada laboral comprometida con los empleados públicos.

Sota ha explicado que se trata de un Presupuesto de fin de legislatura, que permitirá "cumplir los objetivos" y proyectos que se había marcado el Gobierno y que, además, según ha recordado, incrementa el gasto y no incluye subida de impuestos.

Ha asegurado que el Presupuesto será "muy realista" ya que, según ha dicho, se ha tenido en cuenta, a la hora de diseñarlo, la ejecución presupuestaria de cada partida en el actual ejercicio.

El consejero ha vuelto a lamentar que el Gobierno haya tenido que diseñar estos Presupuestos, ajustándose al objetivo de déficit del 0,1 por ciento al haber sido "imposible" por el "veto" de PP y Cs a la propuesta planteada por el Ejecutivo central (PSOE) para suavizarlo, lo que, según Sota, hubiera supuesto para Cantabria disponer de unos 28 millones de euros más para destinarlo, sobre todo, a políticas sociales.

La reunión de la Mesa de Diálogo Social ha durado más de una hora y en ella han estado presentes gran parte de los integrantes del Consejo de Gobierno encabezados por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha asistido durante unos minutos. Por la otra parte, han estado representantes de los sindicatos CC.OO, UGT y de la patronal CEOE-Cepyme.

VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS

A la salida de la reunión, tanto el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, como el secretario de Coordinación Institucional de CC.OO en Cantabria, Damián García Carmona, han coincido en valorar el hecho de que el Gobierno haya presentado el anteproyecto de Presupuesto en la Mesa General de Diálogo Social y que lo haya tratado también durante en distintas mesas sectoriales, si bien han lamentado no disponer aún de toda la documentación completa.

De hecho, Carmona ha descartado realizar una valoración "positiva o negativa" hasta no conocer el conjunto del Presupuesto y la "concreción de los datos" porque "no sería honrado".

Según ha dicho, hasta ahora solo conoce los "números gruesos" y "generales", que --ha afirmado-- son "similares" a los de este año.

Además, ha explicado que aún no conoce qué peticiones de su sindicato se verán incluidas. Así, ha recordado que UGT ha reclamado que se materialicen proyectos, como el parque empresarial y logístico del Llano de la Pasiega (Piélagos); que se "dé una vuelta al tema de la energía", y también políticas de desarrollo para el sector primario.

Ha advertido que UGT "mirará con lupa" la ley de 'transitoriedad', que, según ha dicho, suele ser el "cajón de sastre" de los Presupuestos.

Carmona ha señalado en sus declaraciones a los medios de comunicación que "no sabe" si estas cuentas serán "las mejores o no", pero sí ha defendido que es "mucho mejor" comenzar 2019 con unas cuentas aprobadas que no tenerlas.

Aunque ha señalado que se vive un año "políticamente complejo" por las elecciones autonómicas de 2019, Carmona ha pedido "responsabilidad" y que prime "el sentido común" y los "intereses generales" de los cántabros, antes que los de los partidos políticos.

Por su parte, desde CC.OO se ha advertido que se trata de un Presupuesto "dependiente" ya que "depende" del Presupuesto General del Estado, que a su vez "depende de Europa", y también de la "aritmética parlamentaria", dado que el Gobierno de Cantabria, al estar en minoría en la Cámara, necesita el apoyo de alguno de los grupos de la oposición.

Por todo ello, el secretario de Coordinación Institucional de CC.OO en Cantabria, Damián García Carmona, ha reconocido que el anteproyecto que se les ha planteado está sujeto a diversas "tensiones" e "incertidumbres".

García Carmona ha dado a conocer que, según lo trasladado por el Ejecutivo regional, el anteproyecto incluye una partida para un estudio de la mejora de la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao, algo que reivindicaba CC.OO.

Además, en el anteproyecto, se prevé la anunciada Oficina Anticorrupción del Gobierno, el Consejo General de Diálogo Social, y también la introducción de cláusulas sociales en los contratos públicos.

Al igual que el representante de CC.OO también esperará a tener toda la documentación de los Presupuestos y la "foto definitiva" de las cuentas para poder valorar más estas cuentas planteadas por el Ejecutivo.

Por su parte, CEOE-Cepyme, aunque ha estado presente en la reunión, no ha realizado valoraciones tras la Mesa General de Diálogo Social.