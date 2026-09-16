Las pruebas en vía de los nuevos trenes de Cantabria empezarán en octubre, según el ministro

1117507.1.260.149.20260916133835 El ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la firma del convenio entre los Gobiernos de España y de Cantabria para la construcción de la terminal intermodal Llano de La Pasiega. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), ha indicado este miércoles en Santander que los nuevos trenes de Cercanías comprometidos por su departamento para Cantabria empezarán las pruebas en vías en octubre de este año.

"Ya tenemos las nuevas unidades", ha afirmado, "en ensayos dinámicos", lo que, según ha explicado, significa que se está "más cerca" de comenzar las pruebas de los convoyes sobre los raíles que, si todo va bien, arrancarán el próximo mes.

Puente lo ha señalado así en su comparecencia ante los medios en la capital cántabra con motivo de la firma del convenio para dotar al polígono logístico de La Pasiega de una estación intermodal.

A finales del pasado agosto, el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ya apuntó que estaban fabricados los primeros Cercanías para esta comunidad, encargados tras los diseñados con anterioridad y el problema de medias detectado que los hacía incompatibles con el tránsito por los túneles de la red de ancho métrico de esta autonomía y del Principado de Asturias.

Según aseguró entonces el también líder de los socialistas cántabros, uno de esos convoyes ya estaba en pruebas, en un circuito cerrado de la empresa encargada de su fabricación, y añadió que al mismo se iban a sumar dos más antes de que acabe 2026, con el objetivo de que en 2027 estén en circulación los primeros convoyes.

En junio de 2025, el propio Puente había fijado esas pruebas -y posiblemente la puesta en servicio- para la primera mitad de 2027. Los nuevos convoyes se empezaron a fabricar en febrero de 2024 -en las instalaciones de CAF en Besain, en Guipúzcoa, y la construcción se trasladó después a otra planta que tien en Zaragoza-. Al principio, la previsión era que estuviesen en la primera mitad de este año, en pruebas y en servicio también.

PLAZOS DE ENTREGA INACEPTABLES EN LA INDUSTRIA EUROPEA.

Así, aunque se adelantan las últimas fechas previstas por el Ministerio, persiste un retraso respecto a las fechas inicialmente comprometidas, demora que Puente ha achacado a la "profunda crisis" de la industria ferroviaria europea que afecta al cumplimiento de los plazos de entrega, no solo de Cantabria, sino del resto de España y de la Unión también, y que a su juicio "no son aceptables".

El titular español de Transportes ha indicado que este asunto se va a tratar la semana que viene en Berlín y ha insistido en que es un tema que le "preocupa profundamente", y así se lo ha trasladado al comisario europeo en la materia.

"Si la industria ferroviaria europea no se pone las pilas y no cambia algunos de sus paradigmas, la amenaza china se convertirá en realidad", ha avisado el ministro, tras aludir a las "penurias" que pasan los estados miembro para recibir el material rodante, y que "en muchos casos" llega a "seis, siete o incluso ocho" años desde la compra.

"Ojalá llegaran en plazo" los nuevos trenes para Cantabria, ha expresado Puente, que no quiere que esa afirmación se interprete como la máxima de "mal de muchos, consuelo de tontos". En este punto, ha aprovechado para reiterar su "solidaridad" a los usuarios de los servicios ferroviarios y "agradecimiento" por su "paciencia", pues "sufren cada día" las incidencias derivadas del estado del material o de las obras que se acometen.

Es el caso de los trabajos de duplicación de la vía entre Orejo y Astillero, que ha obligado a transbordar a los viajeros en autobús desde el pasado mes de noviembre y hasta este mismo miércoles, pues mañana, jueves, está prevista la reanudación del servicio ferroviario y el fin del plan alternativo de transporte por carretera habilitado por Renfe.

"Tengo grabada la frustración de la gente en las arrugas y en algunas ojeras de mi cara. Que lo percibáis, que es mi mayor preocupación y mi más importante ocupación diaria, pues soy el primero que ansía haber terminado las obras y empezar a percibir el servicio mejorado, los nuevos trenes y todo en marcha", ha manifestado.

LLEGARÁN LOS TRENES Y LAS MEJORAS Y DEJAREMOS ATRÁS LAS INCIDENCIAS

Por último, el ministro ha destacado que el 82 por ciento de los usuarios de Cercanías utiliza la red de ancho métrico -que discurre por la mayor parte de Cantabria-, que es "la que tenemos que transformar", con acciones como las contempladas en el Plan de Cercanías.

"Llegarán los nuevos trenes, llegarán las mejoras y dejaremos atrás esta etapa turbulenta y con incidencias", ha garantizado para finalizar.

Puente ha hecho estas declaraciones después de que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el mismo acto, le haya vuelto a reclamar una mejora de las cercanías y la llegada de los convoyes que, según ha resaltado la presidenta, debían estar circulando en el segundo semestre de este año pero es "plenamente consciente de que no lo van a hacer hasta 2027".

"No podemos permitir que las continuas incidencias y averías sigan condicionando la vida y mantengan en vilo a miles de cántabros que utilizan a diario este medio de transporte para ir a estudiar, al médico o a trabajar", ha enfatizado.

En este sentido, Buruaga ha celebrado la reanudación -prevista para mañana- de la circulación en la línea entre Astillero y Orejo, pero ha insistido en la urgencia de garantizar un "servicio fiable" en el conjunto de la red, "porque la percepción de los ciudadanos es que las cercanías funcionan peor que nunca", con incidencias registradas en casi 40 trenes en el último mes.

También en materia ferroviaria, Buruaga ha advertido que el Gobierno de Cantabria "no va a renunciar" al tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao y "seguirá defendiendo la rentabilidad económica y social del proyecto, y su capacidad para competir como nodo logístico intermodal en el Corredor Atlántico".