Psiquiatría de Valdecilla incluye el ejercicio físico en el tratamiento de la depresión en el programa Actívate-Liencres

Psiquiatría de Valdecilla incluye el ejercicio físico en el tratamiento de la depresión en un nuevo programa - GOBIERNO DE CANTABRIA

La adherencia de los pacientes asciende al 91,7% y hay una reducción directa de los síntomas depresivos

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) - El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha puesto en marcha el programa 'Actívate-Liencres', una intervención de actividad física terapéutica, supervisada y protocolizada, destinada en primera instancia a pacientes con depresión difícil de tratar y cuyos resultados están siendo altamente positivos: una adherencia de los pacientes del 91,7%, mejoras significativas en la capacidad funcional, la fuerza y una reducción directa de los síntomas depresivos.

Así lo ha informado este miércoles el Gobierno, que ha explicado que la fase piloto del proyecto --desarrollada en régimen ambulatorio en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) y la Cátedra de Actividad Física para la Salud de la Universidad Europea del Atlántico (CAFYD)-- demostró una alta seguridad y aceptabilidad clínica de la propuesta por parte de los pacientes.

De los 12 participantes reclutados, 11 completaron el programa de forma satisfactoria, lo que supone una adherencia del 91,7% sin que se registrara ningún tipo de evento adverso.

En el plano clínico, los resultados demostraron mejoras objetivas en la condición de los pacientes. El seguimiento constató un incremento medio de 87,7 metros en la prueba de marcha de seis minutos, una ganancia de 4,46 kilogramos en la fuerza de prensión manual y una elevación de 22,9 puntos en los indicadores de calidad de vida.

Asimismo, las evaluaciones estandarizadas reflejaron una reducción de 11,7 puntos en la escala de síntomas depresivos (MADRS) junto a una mejoría en la funcionalidad global de las personas tratadas.

Con 'Actívate - Liencres', proyecto premiado recientemente en el Concurso de Proyectos de Humanización de Valdecilla, los profesionales del Servicio de Psiquiatría desean ampliar las opciones terapéuticas de los pacientes con depresión difícil de tratar y, al tiempo, hacer frente a la elevada comorbilidad somática, especialmente de tipo cardiovascular y metabólico, que afecta de forma prevalente a las personas diagnosticadas con un trastorno mental grave y que influye de forma directa en una reducción de su esperanza de vida.

Dado que la inactividad y la falta de alternativas estructuradas durante los períodos de convalecencia tienden a amplificar el aislamiento y el desacondicionamiento físico, la práctica del ejercicio pautado se consolida como una vía necesaria para contrarrestar de forma proactiva estos riesgos prevenibles.

Esta iniciativa ha sido también factible gracias a las posibilidades que ofrece el Hospital de Liencres, un escenario que se presenta como el idóneo para el desarrollo de estas intervenciones multidisciplinares, por su entorno natural, que favorece las dinámicas al aire libre, el espacio disponible y la sensación de tranquilidad que transmite, al estar a unos pocos kilómetros de la capital.

A partir de los primeros resultados, el equipo de Psiquiatría trabaja con la vista puesta en ampliar el número de los pacientes beneficiarios del programa de forma progresiva, en ciclos estructurados de doce semanas, y adaptar esta metodología terapéutica a pacientes con diferentes diagnósticos de trastorno mental grave que se encuentran en regímenes de hospitalización prolongada, habitualmente de entre tres y seis meses.

JORNADA 'DEPRESIÓN Y EJERCICIO FÍSICO'

La idoneidad de incorporar la actividad física estructurada en los planes de tratamiento y la experiencia metodológica del programa 'Actívate - Liencres' ha centrado una de las ponencias técnicas de la jornada especializada en salud mental 'Depresión y ejercicio físico' que se ha celebrado este miércoles en el salón de actos del Hospital de Liencres.

Este foro de encuentro científico y divulgativo ha servido como marco para analizar, de la mano de profesionales sanitarios, entidades académicas y colectivos del tejido asociativo como ASCASAM, la evolución hacia modelos de atención psiquiátrica orientados a la humanización y la respuesta a las necesidades globales de los pacientes.

Junto al consejero de Salud, César Pascual, ha participado en el acto inaugural la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos, y la clausura el gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), Félix Rubial.

Tras la sesión inaugural se han ido sucediendo varias mesas de trabajo. La primera de ellas para insistir en que la obesidad es una enfermedad crónica que se erige como una prioridad de salud pública, otra sobre el binomio profesional-paciente como motor del nuevo modelo asistencial, una tercera sobre la visión del paciente y la última sobre innovación.