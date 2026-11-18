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SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas han acusado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), de "vender humo" y proyectos que "solo son propaganda" tras inaugurar un servicio de bicicletas en La Engaña que "sigue sin funcionar pese a haberse inaugurado hace cuatro meses".

En un comunicado, la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones, ha afirmado que la jefa del Ejecutivo inauguró en julio "la mal llamada vía verde" de La Engaña, un proyecto que englobaba también actuaciones como este centro de alquiler de bicicletas eléctricas, que a día de hoy "todavía no se ha puesto en marcha por problemas de cobertura, como ha reconocido el propio alcalde de Vega de Pas".

Quiñones ha opinado que se está "ante un ejemplo más de la política de anuncios y propaganda del PP de Buruaga, incapaz de convertir sus promesas en políticas reales".

A su juicio, el servicio de bicicletas en La Engaña refleja "a la perfección" la forma de gobernar de los 'populares', basada en "acumular anuncios, titulares y fotografías de inauguraciones, mientras que los proyectos se quedan a medias y no terminan de materializarse", ha remarcado.

"Buruaga confunde gobernar con anunciar. Todo lo que vende a bombo y platillo acaba quedándose en humo", ha aseverado la portavoz del PSOE, quien ha apuntado que Cantabria "merece un Gobierno regional que se preocupe de que los proyectos funcionen y no únicamente de hacerse la foto para anunciarlos".

También ha sostenido que es un "engaño más" ligado al proyecto de La Engaña que los socialistas "ya habían definido como un fraude", porque "lo que iba a ser una vía verde acabó transformado en una carretera convencional".

Finalmente, Quiñones ha lamentado que "lo que iba a ser una de las actuaciones estrella del PP en esta legislatura haya acabado convirtiéndose en un auténtico chasco".