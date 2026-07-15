El PSOE acusa al Gobierno de usar el descenso demográfico como "excusa para desmantelar la educación pública"

La portavoz del PSOE en Cantabria, Ainoa Quiñones, en rueda de prensa - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al Gobierno de Cantabria de usar el descenso demográfico como "excusa para desmantelar la educación pública" y denuncia la "doble vara de medir" con la concertada.

En un comunicado, la formación política ha exigido al equipo de Gobierno (PP) que rectifique el "tijeretazo" de unidades y docentes "que contempla en su planificación para el próximo curso escolar.

La portavoz socialista en la región, Ainoa Quiñones, ha denunciado este miércoles el "nuevo ataque" del Ejecutivo autonómico a los servicios públicos de Cantabria con la previsión de recortar aulas y plazas de profesorado, algo que para los socialistas "no es una necesidad inevitable" sino "una decisión política".

Quiñones ha alertado de que, a la vez que el Gobierno "mantiene su apuesta por la enseñanza concertada", la planificación del próximo curso contempla "la supresión de más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria y la eliminación de más de 160 plazas docentes en los colegios públicos", según la información de la que disponen los sindicatos.

Para los socialistas, la bajada de la natalidad debería ser una oportunidad para "fortalecer" la calidad educativa e impulsar las oportunidades en las zonas más despobladas de Cantabria.

"Si hay menos alumnado, lo lógico sería reducir ratios, reforzar la atención individualizada, mejorar la inclusión educativa y consolidar las plantillas docentes. Sin embargo, el Partido Popular hace exactamente lo contrario, reduce aulas, elimina profesorado y concentra alumnado en los centros públicos", ha lamentado.

En este sentido, ha denunciado la "doble vara de medir" de la Consejería de Educación ya que los recortes "solo afectan a la enseñanza pública" mientras la red concertada permanece "prácticamente intacta".

"No puede exigirse todos los sacrificios a la escuela pública mientras se protege a la concertada", ha sentenciado Quiñones, que ha recordado que, según datos del sindicato STEC, el presupuesto destinado a conciertos educativos ha pasado de alrededor de 100 millones de euros en 2023 a casi 106 en 2025.

Finalmente, Quiñones ha exigido al consejero de Educación, Sergio Silva, que haga públicos "de forma inmediata" los datos definitivos de planificación del próximo curso que hasta el momento "esconde", así como que explique los criterios utilizados para suprimir aulas, como los dos aulas de dos años en los CEIP Gerardo Diego y Pereda de Los Corrales de Buelna.

Y es que, ha insistido en que estas decisiones "no son un simple ajuste administrativo", y "suponen un nuevo golpe contra la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial y la calidad de la enseñanza pública".