El PSOE de Cantabria constituye su nuevo Consejo de Igualdad presidido por Raquel Fernández

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha constituido su nuevo Consejo de Igualdad, un órgano que estará presidido por la secretaria del área de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Raquel Fernández, y con el que los socialistas cuentan por primera vez con un foro para debatir sobre políticas de igualdad.

Este Consejo se ha puesto en macha como "un órgano de carácter consultivo, de asesoramiento, elaboración de propuestas y de impulso político en materia de igualdad entre mujeres y hombres" y adscrito orgánicamente a la Ejecutiva.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado en un comunicado que, con la creación de este Consejo de Igualdad, el partido quiere "poner a la igualdad en el eje central" de "toda" su acción política.

"No se puede ser socialista sin ser feminista; por eso hemos creado este órgano participativo, para tomar decisiones y abordar desde una perspectiva igualitaria la hoja de ruta que nos marcamos para los próximos años", ha señalado.

Para Casares, con su puesta en marcha, los socialistas cántabros consolidan "un compromiso que atraviesa nuestra identidad: la igualdad entre mujeres y hombres como principio, como guía y como horizonte".

"Aún en la actualidad persisten brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que debemos combatir con políticas ambiciosas que no solo nos equiparen en derechos, sino también en oportunidades para hacerlos efectivos y que la igualdad sea plena y sea real", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria de Igualdad y presidenta del Consejo de Igualdad, Raquel Fernández, ha destacado que los socialistas dan "un paso adelante en la historia" del partido en Cantabria. "Este paso no nace de la nada. Caminamos sobre las huellas firmes de mujeres que nos abrieron camino cuando ni siquiera se reconocía su voz", ha enfatizado.

En este sentido, durante la primera reunión de este Consejo de Igualdad, Fernández ha recordado que "Clara Campoamor, con su lucha incansable por el voto femenino, defendió en solitario en 1931 que las mujeres no podían esperar más, que la democracia no era completa sin nosotras". "Su valentía nos recuerda que la igualdad no se regala: se conquista", ha añadido.

También se ha referido a Matilde de la Torre, una cántabra "feminista, escritora, diputada socialista y republicana que rompió moldes, que llevó la voz de las mujeres trabajadoras al Congreso, que defendió el laicismo, la educación y la justicia social cuando hacerlo implicaba jugarse la libertad y la vida".

"No es casualidad que nuestra Fundación lleve su nombre. Es una elección de memoria y de futuro. Matilde representa lo mejor del socialismo comprometido con la igualdad, en los tiempos más oscuros", ha expresado Fernández.

También ha dicho que el Consejo de Igualdad "nace para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad estructural en el partido y en Cantabria". Y es que, ha señalado, "la igualdad no es sólo una bandera, es una herramienta para corregir injusticias, redistribuir oportunidades, democratizar los cuidados, erradicar violencias y garantizar vidas dignas".

Así, frente a la "ola reaccionaria de la extrema derecha", Fernández ha enfatizado que en el PSOE "respondemos con más igualdad, más feminismo, más partido". "Nos enfrentamos a tiempos difíciles. A discursos que niegan derechos, que banalizan las violencias, que pretenden retroceder décadas de avances", ha dicho.

El Consejo está formado por la secretaria de Igualdad, Raquel Fernández, como presidenta; la secretaria de Igualdad de la agrupación de Santander y secretaria LGTBI+ del PSOE de Cantabria, Lucía Corredera, como secretaria; las responsables de Igualdad de las agrupaciones locales y de Juventudes Socialistas de Cantabria, así como las concejalas con competencias en la materia y la portavoz de Igualdad en el Parlamento.