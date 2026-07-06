El PSOE de Cantabria denuncia el cierre de camas hospitalarias durante el verano

Archivo - El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, - PSOE - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado la reducción del número de camas de las que dispondrá el Servicio Cántaro de Salud (SCS) durante el verano.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) denunció la semana pasada el cierre de más de 10.000 camas hospitalarias en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), 142 de ellas en Cantabria.

Este lunes, en un comunicado, el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, ha criticado que "los datos remitidos por sindicatos y trabajadores hablan de hasta 120 camas cerradas durante el periodo estival sólo en el Hospital Valdecilla. Más de un 10% del total. Es como cerrar el Hospital Comarcal de Laredo de golpe".

Para Agudo "es inexplicable" que el consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP), "no haya desarrollado un plan de acción para poder continuar dando servicio sanitario a la población de Cantabria. Ya se lo exigimos en el Parlamento hace meses. Pero el señor Pascual es un experto en no hacer nada o en agravar los problemas", ha declarado, en lo que considera "un ejemplo más del plan orquestado para deteriorar primero y desmantelar después la Sanidad Pública en Cantabria".

"Mismos equipos, o reducidos en número, tendrán que hacer frente, con menos camas hospitalarias a una población que será el doble que en circunstancias habituales al aumentar la población en verano. Pero parece ser que al señor César Pascual esto no le preocupa", ha criticado Agudo.

El socialista ha censurado que los profesionales sanitarios tendrán que hacer frente "a la presión asistencial duplicada" así como que 80 consultorios no dispondrán en algún momento del verano de personal médico. "El desastre es mayúsculo", ha enfatizado.

Para Agudo "es difícilmente explicable que mientras el Gobierno de Cantabria continúa promocionando económicamente y con personal sanitario un hospital privado como el de Santa Clotilde, se detraen recursos clínicos y humanos del Servicio Cántabro de Salud. Esto es un buen negocio para quien quiere cargarse la sanidad de todos. Pero es una malísima noticia para los cántabros y cántabras".

Por último, Agudo ha afirmado que "el desastre derivado de los cierres de camas ya se está dejando notar en el Hospital Valdecilla", cuyo servicio de urgencias, según el socialista, "lleva días concatenando listas interminables de ciudadanos agolpados en los pasillos que esperan más de 10 horas para subir a una planta de hospitalización".

"Con el mismo personal. Y servicios como Cardiología han prescindido de 13 camas en un contexto de saturación que está obligando a meter pacientes con calzador en otras unidades. Pero al señor Pascual parece que todo esto no le importa", ha sostenido.