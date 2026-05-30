El PSOE de Cantabria presenta un libro de los discursos parlamentarios de Rubalcaba - PSOE

SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Formación Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE de Cantabria ha celebrado este sábado un acto para presentar un libro de discursos parlamentarios del político socialista cántabro.

El autor del libro, Enrique Guerrero, que fue subsecretario de Estado de Educación (1991-1993) y eurodiputado (1999-2019), ha presentado esta publicación en la sede del PSOE de Cantabria junto al secretario general del partido, Pedro Casares, y la esposa de Rubalcaba, Pilar Goya.

En una nota de prensa, Casares ha definido a Alfredo Pérez Rubalcaba como "el mejor político de la historia de Cantabria" y ha destacado su figura, como "uno de los mejores oradores y parlamentarios de la democracia".

"Solo hay que recordar su despedida del Hemiciclo del Congreso, con todos los diputados del arco parlamentario en pie y con un presidente de la Cámara Baja del PP, Jesús Posada, destacando su talla política, su capacidad de vertebrar acuerdos y su talento oratorio", ha señalado.

Para Casares, "Alfredo es un ejemplo de vida y un referente para todas las generaciones de demócratas". "Sus discursos son la mejor guía para los parlamentarios de hoy porque en ellos está la esencia de los valores democráticos y también la contribución que hemos hecho desde la socialdemocracia para que España sea un país a la vanguardia del mundo en derechos y libertades y una de las democracias más avanzadas", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "estos días que el ruido quiere taparlo todo quiero reivindicar el noble oficio de la buena política, que resumía siempre con acierto Alfredo cuando decía aquello de 'vive como piensas o acabarás pensando como vives'".

"Creo sinceramente que todos podemos sentirnos muy orgullosos del legado de Alfredo y del legado que el PSOE y muchos hombres y mujeres han dejado a España a lo largo de estos 50 años de democracia para que hoy seamos uno de los mejores países del mundo y un ejemplo de vanguardia, modernidad y garantía derechos y libertades en el que otros muchos países se miran", ha reivindicado.

La Escuela de Formación Alfredo Pérez Rubalcaba cumple su primer aniversario, con la intención de ser "un homenaje", ha dicho Casares, quien cree que "la mejor forma de recordarle y reivindicarle era, sin duda, a través de la educación, que era una de sus grandes pasiones", ha concluido.