El PSOE de Cantabria propone tramitar el testamento vital en los centros de salud - PSOE

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha planteado a través de una proposición no de ley (PNL) que el Gobierno de Cantabria (PP) habilite los centros de salud para tramitar el testamento vital, el documento legal que permite a los mayores de edad y con plena capacidad dejar por escrito sus deseos sobre los tratamientos médicos, cuidados de salud y el destino de su cuerpo, entre otros.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha presentado este jueves esta iniciativa con la intención de garantizar "la accesibilidad real, la equidad territorial y el derecho efectivo", ya que el único lugar de la región donde se puede entregar oficialmente es el registro de voluntades de servicios, ubicado en la Consejería de Salud, en Santander.

Por ello, ha defendido que los vecinos de los 102 municipios puedan realizar este trámite administrativo en un lugar "cercano y conocido" como el centro de salud, porque esa "barrera" administrativa supone "un problema de accesibilidad a un servicio público" que provoca "inequidad territorial", principalmente para personas mayores, "que son quienes tienen más dificultades para moverse y no conducen", ha argumentado.

Así, ha reclamado que los registros autonómicos de voluntad de servicios "deben ser accesibles", ya que "la dignidad no puede depender de tu código postal".

También, ha opinado que la PNL debe utilizar la Ley de Simplificación Administrativa y ha reclamado al Gobierno que se haga "buen uso" de los instrumentos que tiene "para garantiza el ejercicio de los derechos".

En concreto, plantea desplegar la tramitación del testamento vital en los centros de salud, con la formación adecuada de los profesionales implicados; revisar y simplificar los procedimientos vigentes para que ninguna persona vea limitado ese derecho; impulsar campañas de información en todos los municipios; y un informe de seguimiento anual.

En otro punto del Pleno del próximo lunes, 18 de mayo, el PSOE propondrá un plan para reducir las listas de espera, como parte de una moción que será presentada este viernes, 15 de mayo, por el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y el portavoz parlamentario en materia económica y exconsejero de salud, Raúl Pesquera.

Además, preguntarán al consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, por el cine-teatro de Castro Urdiales, cuyo convenio caducará el mismo lunes, al haber transcurrido cuatro años desde su firma. En este punto, Iglesias ha criticado que "el PP no ha hecho más que reiterar año tras año un compromiso que no cumple" y que no fue incluido en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026.

Al consejero de Educación, Sergio Silva, le cuestionarán sobre la escuela rural porque los socialistas creen que el Ejecutivo hace una "clara apuesta por la (educación) privada y la concertada en detrimento de la pública". Iglesias ha denunciado que el PP ha "presumido" en el Parlamento de "blindar la concertada" y de destinar "más inversión que nunca en la historia de Cantabria a sostener centros privados con fondos públicos".