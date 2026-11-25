El PSOE visita Santillana del Mar. - PSOE

SANTILLANA DEL MAR 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cántabro ha destacado este miércoles su compromiso con la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural de Cantabria y España y su contribución al impulso de los grandes proyectos museísticos de la región como el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o el centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente.

En un comunicado, el secretario general del PSOE en la región, Pedro Casares, ha remarcado "la apuesta" del Gobierno de España (PSOE-Sumar) por los grandes proyectos culturales de la región y ha señalado que se han transferido a la comunidad autónoma 22 millones de euros para financiar las obras del nuevo MUPAC.

También ha indicado que se ha adquirido por 30 millones de euros el Archivo Lafuente para la sede asociada del Museo Reina Sofía en Santander, a lo que ha añadido la puesta en marcha de las Naves de Gamazo como sede de la colección de arte de la Fundación Enaire.

El líder socialista ha efectuado estas declaraciones en una visita a Santillana del Mar con los cabezas de lista al Congreso de los Diputados, Susana Herrán y Eduardo Magaldi, y la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, donde ha enfatizado "el valor patrimonial de la villa más emblemática y única".

Respecto a la localidad, ha apuntado que se ha realizado la rehabilitación integral del Parador Santillana Altamira con una inversión de más de 8 millones de euros.

"El PSOE ha demostrado su apuesta por la cultura y el patrimonio de Cantabria y seguirá haciéndolo si continúa en el Gobierno" , ha declarado Casares, que ha opinado que la cultura "es un bien esencial de la gente, un deber público".

Al respecto, ha subrayado medidas del Gobierno central en esta legislatura con "la mayor dotación presupuestaria de la democracia: más de 2.500 millones de euros del Plan de Recuperación, el impulso del Spain Audiovisual Hub y la rehabilitación del patrimonio en todo el territorio".

Asimismo ha afirmado que "esa apuesta por la cultura" continuará en los próximos años con la aprobación de una Ley General de Cultura, la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor o la culminación del Estatuto del Artista.

Además, Casares ha destacado otros compromisos de los socialistas recogidos en el programa electoral como la creación de un abono de cine de 15 euros al mes para menores de 25 años.