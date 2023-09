El PSOE considera un "gravísimo" retroceso de derechos la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha afirmado que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para que el Gobierno regional (PP) derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma es un "caso gravísimo" de retroceso de los derechos y avances sociales.

A su juicio, lo ocurrido ayer en el Parlamento regional al apoyar el PP una iniciativa de Vox para instar al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley de derogación de dicha ley, aprobada la pasada legislatura por PRC y PSOE, demuestra la puesta "a disposición" del Partido Popular a la "extrema derecha" en una "hoja de ruta clara", que es la de "retroceder" en derechos.

Fue "una jornada triste", ha recalcado hoy Zuloaga en declaraciones a la prensa previas a la nueva sesión del Pleno del Parlamento, quien ha vuelto a defender que la Ley de Memoria Histórica de Cantabria es "una ley buena, justa, debatida y participada por los grupos políticos", y ha negado que sea "sectaria" como argumentan PP y Vox.

"Niego la mayor, no es una ley sectaria, no es una ley que busque premiar a unos para castigar a otros, no es una ley que hable de bandos, es una ley que habla de víctimas. Y lamentablemente, víctimas lo fueron todos", ha recalcado.

Según Zuloaga, se trata de una norma que "blinda" los derechos humanos y permite al Gobierno desarrollar los trabajos de localización, exhumación y dignificación de las víctimas del franquismo y de la guerra civil, y algo que el PP "pretende romper" con su derogación.

"Los derechos humanos se cumplen o no se cumplen", y esta ley "blinda" los derechos de todas las víctimas, de quienes "a día de hoy siguen sin conocer dónde están sus familiares muertos o desaparecidos, represaliados, perseguidos o asesinados", ha remachado.

Al respecto, ha recordado que la primera víctima de la represión franquista que se exhumó en Cantabria fue un represaliado del bando nacional asesinado por los maquis en Liébana.

Y esto es algo que el PP "quiere silenciar en Cantabria y en toda España de la mano de la extrema derecha", según Zuloaga, para quien la derogación de esta ley "se suma a las decisiones que ha tomado el PP en Cantabria de la mano de la extrema derecha" en sus primeros cien días de gobierno.

Entre ellas, ha citado los anuncios de rebaja de impuestos, "que pretenden premiar a los que más tienen para castigar a las clases sociales que más necesitan de lo público para salir adelante", o esa decisión "caprichosa, populista, que pretende convertir" a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "en la Ayuso del Norte", de oponerse al proyecto del centro de refugiados de Parayas.

Un proyecto, ha recordado, con una inversión del Gobierno de España en los fondos europeos de 30 millones de euros que "enfrenta" al Gobierno de Cantabria a los intereses de Europa y a los del Gobierno de España.

Todo ello pone de manifiesto para el líder del PSOE cántabro que el PP tiene una "hoja de ruta clara", la de "frenar los avances sociales que hemos venido conquistando en los últimos años en Cantabria".

Finalmente, Zuloaga ha agradecido la presencia ayer de los colectivos memorialistas en el Parlamento durante el debate sobre la Ley de Memoria y "que vieron cómo en muy pocos minutos, con palabras muy duras, el Partido Popular frenaba el avance de todo lo conquistado" por ellos "en las últimas dos décadas".

Y ha asegurado que desde el PSOE seguirán luchando por garantizar esos derechos que se blindan en leyes "justas y buenas", como la de Memoria Histórica.