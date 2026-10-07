El PSOE constituye el Comité Electoral "para ganar las Elecciones Generales en Cantabria"

Comité Electoral del PSOE. - PSOE

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha constituido este miércoles el Comité Electoral "para ganar las próximas Elecciones Generales en Cantabria" el 29 de noviembre "y reforzar la mayoría progresista en España".

Así lo ha expresado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, en un comunicado, en el que ha explicado que, desde el martes, toda su maquinaria está "engrasada" para trabajar los dos próximos meses en las elecciones generales.

"¿Con qué fin? con que Cantabria siga aportando diputados y senadores que mantengan un gobierno progresista en España. Ese es nuestro reto, que Cantabria sume sus votos, sume diputados para conseguir tener un gobierno de progreso, un gobierno liderado por el PSOE", ha expresado.

Casares ha opinado que el país está "en un buen momento", puesto que la izquierda está "muy movilizada" porque "sabe las consecuencias de si llega el PP al gobierno".

"Vemos como todas estas medidas para solucionar el problema de la vivienda se caerían abajo si viene el PP al gobierno. Es más, se están atreviendo también a ir contra las pensiones públicas, que ha sido una seña de identidad de este gobierno", ha enfatizado.

En este sentido, el secretario general de los socialistas cántabros ha afirmado que en el asunto de las pensiones "llueve sobre mojado".

"Cuando gobernaba el PP, las pensiones públicas estaban en peligro y los 150.000 pensionistas en Cantabria veían cómo congelaba sus pensiones con la dictadura del 0,25 por ciento y este gobierno del PSOE, durante estos ocho años, hemos subido las pensiones públicas, tanto como subía el coste de la vida. Eso nos ha llevado a tener hoy pensiones que en media son 500 euros más altas que cuando llegamos al gobierno", ha afirmado.

En este sentido, Casares ha señalado que las pensiones están "otra vez en riesgo" porque el PP "no se esconde".

"Vox, el socio del PP y el PP callado, dice que volverían a congelar las pensiones y dan un paso más diciendo que es necesario un sistema mixto que camine hacia la privatización de las pensiones", ha criticado.

Por tanto, para el dirigente socialista, la movilización de la izquierda "es fundamental para pararles".

COMITÉ ELECTORAL Y PROCESO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS.

Así, ha explicado que el coordinador del Comité Electoral es el secretario de Organización, Agustín Molleda, y el coordinador adjunto es el secretario de Acción Electoral, Daniel Fernández.

De la misma forma, son parte del Comité de Estrategia la presidenta, Luisa Real; los vicesecretarios generales, Susana Herrán y Javier Incera; así como el secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, la secretaria de Política Institucional, Esther Bolado, el diputado Raúl Pesquera o el alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, entre otros.

Por último, Casares ha avanzado que para la elección de las candidaturas al Congreso y al Senado se celebrarán asambleas locales hasta el martes, 13 de octubre y, al día siguiente, el Comité Autonómico aprobara la propuesta, que será posteriormente ratificada por la Comisión Federal de Listas el 16 de octubre y finalmente por el Comité Federal el 17 de octubre.