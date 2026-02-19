El PSOE cree que PP busca tapar con "bulos" y "ruido" que es el Gobierno "menos útil de la historia de Cantabria"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cree que el actual Gobierno del PP en Cantabria "es el menos útil de la historia" de la comunidad y la tiene "mangas por hombro" y le ha afeado que pretenda tapar su "falta de proyectos" con "ruido" y "bulos" sobre los socialistas, usando como "cortina de humo" la corrupción.

"¿Quién está aquí más cerca entonces de la corrupción que quién?", ha preguntado la portavoz autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, replicando así a las declaraciones del coordinador general del PP de Cantabria y portavoz de los populares en el Parlamento regional, Juan José Alonso, en las que consideraba que el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y la promesa del líder socialista en la región, Pedro Casares, en materia de vivienda son una "cortina de humo para tapar los escándalos del PSOE".

"Si no fuera por lo serio que es, da risa. Porque que lo diga el PP, que va a pasar a la historia por ser el primer y el único partido que se ha financiado con dinero negro su sede y en el que han entrado personas en la cárcel por corrupción y por financación irregular...", ha aseverado Quiñones, que ha señalado que "el principal cabecilla" de la trama fue Luis Bárcenas, que llegó a ser senador del PP por Cantabria.

Además, ha censurado que el diputado regional del PP y senador autonómico Iñigo Fernández (PP) pretenda vincular a actuales miembros de la Ejecutiva del PSOE con la presunta 'fontanera' socialista Leire Díez "por una foto" --en la que aparece junto al actual líder, Pedro Casares-- "cuando él mismo tiene fotos con el señor Jacobo Pombo que, presuntamente, pagaba al señor Koldo García".

Quiñones cree que "si en el PP estuvieran más preocupados por la ciudadanía de Cantabria y por poner proyectos en marcha que mejoraran la vida de las personas igual se les olvidaba un poco todo ese tono jocoso y de burla que utilizan" contra los socialistas.

La portavoz socialista ha afirmado que en el Gobierno del PP "son incapaces de sacar adelante ningún proyecto propio", que no venga financiado con fondos de otras Administraciones o que ya dejara en marcha el anterior Ejecutivo regional de PRC-PSOE.

Además, ha criticado que tampoco sea capaz de "escuchar a la oposición" y a colectivos como las enfermeras, los docentes o los bomberos. "Son incapaces de escuchar porque su propio ruido no les deja oír", ha censurado Quiñones.

LAS "MENTIRAS" DE BURUAGA SOBRE LA PROPUESTA DE CASARES SOBRE VIVIENDA

Como ejemplo, la portavoz socialista ha criticado que Buruaga haya respondido "con insultos y mentiras" a la propuesta de acuerdo de Casares en algo "tan urgente" como dar soluciones al problema de la vivienda y que la presidenta cántabra tildó de "propuesta de folleto electoral" puesto que "ni tiene competencias, ni tiene nada que ofrecer" en este ámbito.

"Los pactos se hacen normalmente entre administraciones que tienen competencias", añadió Buruaga, unas palabras que, a juicio de Quiñones, muestran que la presidenta cántabra "no ha entendido nada de la historia de España ni de la construcción de la democracia y la Constitución de 1978. Pero sí ha entendido algo, la competencia de vivienda es de la comunidad autónoma y ella no está haciendo nada".

Además, después de que Buruaga haya afirmado que el PP tiene "un plan riguroso" en materia de vivienda, Quiñones ha asegurado que "no sé de qué plan están hablando".

En este sentido, ha ironizado señalando que espera que no sea como el rescate que el PP hizo a los bancos cuando gobernaba España "mientras dejaba a la suerte a la gente" o cuando dejaron viviendas públicas en manos de fondos buitre" y que tampoco sea el que ahora están materializando en Cantabria de "explotar todo el suelo rústico para convertir nuestros pueblos y costas en la Marbella del norte, construyendo viviendas para los de fuera mientras se les niega a quienes vivimos aquí".

Además, Quiñones ha subrayado que lo remitido por Casares "no es una hoja de ruta definitiva, pero sí propositiva" para sentarse a negociar "sobre la base de que es más necesaria que nunca una inversión en vivienda pública y que hay que desterrar de una vez por todas las políticas de especulación que el PP lleva implantando un tiempo en nuestra comunidad autónoma".

Frente a ello, ha indicado que la propuesta socialista plantea triplicar la inversión en vivienda pública, hasta los 126 millones; crear zonas tensionadas como las que "están funcionando" en ciudades como Barcelona o La Coruña y también en comunidades como el País Vasco o Navarra; crear avales y ayudas para la compra de vivienda para los jóvenes, y establecer seguros de impagos que den "tranquilidad y confianza" a los arrendatarios.

"Pongámoslo en común y trabajemos juntos, pensando en el bien de la ciudadanía de Cantabria", ha reclamado la socialista.

Y es que a su juicio "lo que no puede ser es que a cada propuesta que se hace desde el PSOE respondan desde el Gobierno con un insulto", "mientan" o "lo quieran tapar todo siempre con ruido, con bulos sobre el Gobierno de España y el PSOE de Cantabria", un "camino emprendido por el PP" que, según Quiñones" "no conduce absolutamente a nada" ni aporta a la ciudadanía y "lo único que hace es perjudicar a nuestra tierra".