El PSOE critica "la demagogia y las mentiras" de Buruaga a los ganaderos de Cantabria con Mercosur

El PSOE de Cantabria ha criticado "la demagogia y las mentiras" de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y su Gobierno (PP) hacia los ganaderos de la comunidad autónoma con el acuerdo europeo con Mercosur.

"La presidenta dice que acuerdo con Mercosur sí pero no así, cuando es su partido, el PP europeo, el que ha liderado este acuerdo a través de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la comisaria del PP europeo de Agricultura y los eurodiputados del PP español", ha subrayado en rueda de prensa este viernes la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones.

La socialista ha enfatizado que todo el PP europeo "ha defendido con uñas y dientes" este acuerdo, que ha contado con "muchos reparos" del Gobierno de España y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha planteado "muchas propuestas para mejorarlo".

Por ello, se ha preguntado "a quién quieren engañar" la presidenta, y también las consejeras de Presidencia y de Desarrollo Rura, Isabel Urrutia y María Jesús Susinos, respectivamente, con su asistencia a la última manifestación de los ganaderos contra ese acuerdo con Mercosur.

"La demagogia del PP tiene las patas muy cortas. Las mentiras del PP se conocen ya en cada rincón de Cantabria y Buruaga no solo ha salido de su escondite para perder la coherencia sino también para perder la poca credibilidad que le quedaba", ha considerado Quiñones.

Ante ello, la socialista ha reivindicado que "Cantabria merece un gobierno que no mienta y los ganaderos cántabros merecen respuestas y soluciones que el PP no les da, como la actualización de la tabla de indemnizaciones".

En este punto, ha recordado que el Gobierno de los 'populares' lleva desde marzo de 2025 "dando largas y excusas a los ganaderos de Cantabria sin dar ninguna solución y sin ofrecer ninguna respuesta para actualizar la tabla de indemnizaciones por daños".

"Con ello a las espaldas, sin ningún sentimiento de culpa, los 'populares' salen a las calles a hacer como que protestan contra lo que ellos mismos han aprobado", ha criticado Quiñones, que ha lamentado que Cantabria tenga este "Gobierno de la mentira y la incoherencia".

"PELOTAZO" A SANTA CLOTILDE

Por otro lado, en su comparecencia la portavoz del PSOE también ha denunciado que el Gobierno de Buruaga "avanza en garantizar el pelotazo" del hospital Santa Clotilde y, con ello, en el "desmantelamiento de la sanidad pública de Cantabria".

Ha lamentado que esta semana, de nuevo por "la puerta de atrás", el Ejecutivo regional continúa con su "cambio de derechos por negocios" y ha incluido en el convenio con ese hospital privado "una adenda que garantiza el 99% del dinero comprometido aunque ésta incumpla la consecución de los objetivos adquiridos".

"¿Qué vergüenza es esta?. ¿Cuánto más nos va a costar la hipoteca que ustedes hacen a la sanidad pública?. ¿A que están jugando con la salud de todos y de todas?", ha cuestionado la socialista al Gobierno del PP, al que ha criticado de nuevo por "habernos colado" en la Ley de acompañamiento de 2024 la firma de convenios singulares "con entes privados sin concurso público y totalmente a dedo".

Ahora "nos la vuelven a colar con la publicación del convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud (en el Boletín Oficial de Cantabria del 16 de enero)", ha añadido

Para la socialista, todo esto "no es más que una evidencia del abuso y del pelotazo que el PP quiere garantizar a este centro sanitario privado", pero ha advertido que el PSOE va a estar "siempre enfrente" de la "privatización de la sanidad pública".