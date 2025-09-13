El PSOE critica la "falta de condena" de Buruaga ante la detención de los presuntos autores del atentado en la sede

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado "la falta de condena" de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el PP ante la detención de los presuntos autores del atentado contra la sede socialista el pasado 25 de abril.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha lamentado este sábado en un comunicado "el silencio" de la líder del Ejecutivo autonómico.

"De Buruaga esperábamos un mensaje de solidaridad y de condena a los hechos que presuntamente implican a militantes de su partido", ha enfatizado Quiñones, para quien "no es suficiente con que una alcaldesa, cuyo hijo es presuntamente uno de los autores del atentado, condene y rechace la violencia y la espiral de odio, cuando además no dijo nada cuando esos hechos se produjeron, solo lo dice ahora mientras sigue gobernando con Vox".

Para la portavoz de los socialistas cántabros, "lo que debería hacer la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana es romper su pacto con la extrema derecha de Voz en el Ayuntamiento".

"Es la única alcaldesa que gobierna con Vox en Cantabria pudiendo no hacerlo, ha censurado películas con contenido LGTBI, ha borrado bancos pintados con el arcoíris que simboliza la diversidad y tiene un equipo de Gobierno que no respalda fechas tan señaladas para todos como el 25 de noviembre, día de la Violencia de Género; el 8M, Día de la Igualdad o el Día del Orgullo", ha denunciado.

Por ello, a juicio de Quiñones, "con tantos antecedentes hacen falta decisiones, hacen falta hechos, para que sean creíbles las palabras de condena de la alcaldesa". "No vale solo condenar si sigues gobernando con quienes fomentan el odio y la espiral de violencia", ha señalado.

Asimismo, para Quiñones, "la presidenta de Cantabria y la presidenta del PP de Cantabria debería haber condenado enérgicamente estos hechos y haber lamentado que militantes de su partido estén presuntamente implicados en hechos tan graves".

En este sentido, la portavoz del PSOE cántabro ha indicado que "Buruaga no es una presidenta autónoma, sino cómplice de la estrategia de polarización de Feijóo".