El PSOE critica que las obras del Vicente Miera se inicien en plena temporada deportiva

El portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández - PSOE

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal y secretario general del PSOE en Santander, Daniel Fernández, ha criticado el inicio de las obras en el campo de fútbol Vicente Miera en pleno curso deportivo, tras anunciar el equipo de Gobierno (PP) que en febrero comenzará la actuación, para lo que Fernández ha reclamado "sentido común" y una "planificación con cabeza" al PP.

Así, el PSOE ha exigido al Ayuntamiento que reconsidere el calendario y, "si no hay marcha atrás", que ofrezca alternativas, con horarios y espacios, "no parches improvisados".

"¿De verdad creen que se puede levantar el campo mientras entrenan 800 chavales? Esto no es un descampado. Es la base del deporte en Santander y la están dejando en fuera de juego", ha denunciado Fernández a través de una nota de prensa.

El Vicente Miera acoge a diario los entrenamientos y partidos de los clubes Perines y Nueva Montaña, que cuentan con un total de "más de 800 niños", ha señalado el PSOE.

En este sentido, Fernández ha censurado que "Familias de toda la ciudad organizan su día a día en torno a esos entrenamientos", por lo que ha insistido en la conciliación familiar, la salud y la comunidad, algo que, según él, "el PP, una vez más, lo ignora".

Para el socialista, estas obras de dos meses "obligan a los clubes a trasladar entrenamientos y partidos a la otra punta de la ciudad, sin recursos ni espacios suficientes. El resultado: equipos que se quedan sin entrenar, horarios imposibles y un perjuicio directo para cientos de familias", ha lamentado.

Fernández ha señalado que "el problema" es acometer estas obras "cuando más daño causan. En verano está el campo vacío. ¿Tanto cuesta pensar con lógica?".

Además, ha denunciado "el abandono sistemático que han sufrido" estas instalaciones durante "más de una década", con "filtraciones, iluminación deficiente, mantenimiento inexistente".

"No han hecho nada en años, y ahora lo quieren arreglar deprisa y mal, y como siempre, que lo pague la gente", ha remarcado.