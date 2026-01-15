El PSOE critica que el PP pide más financiación mientras "privatiza" servicios públicos o "desmantela" la sanidad

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado que el PP pide más financiación pública al Gobierno de España mientras "privatiza servicios" como los cribados de cáncer o "desmantela" la sanidad pública en la comarca de Liébana, "a la que niegan pediatra".

Así lo ha denunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha lamentado que el modelo del PP es pedir más financiación pública para "cambiar derechos de los cántabros y de las cántabras por negocios y privilegios para unos pocos".

"Impiden la llegada de una pediatra a Potes, no tiene dinero para pagar a los docentes, atender las demandas de las matronas o de las enfermeras del Hospital de Laredo... Pero sí tiene dinero para privatizar los cribados de cáncer de colón y de mama con 256 millones de euros nada más y nada menos", ha enfatizado.

Quiñones ha señalado que el Gobierno del PP es "uno de los mejores ejemplos del deterioro de los servicios públicos" y ha criticado que la misma presidenta, María José Sáenz de Buruaga, pide más financiación que "no usa para fortalecerlos".

En cuanto a la plaza de pediatría en Liébana, la portavoz de los socialistas cántabros ha exigido a la Consejería de Salud que autorice el trasladado de una pediatra a Potes y que se "trabaje" para lograr cubrir su actual puesto en Reocín. "Por la situación geográfica de Reocín va a resultar mucho más fácil que encontrar otro pediatra que quiera trasladarse a Potes", ha sentenciado.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, ha indicado que el PP ha arrancado el nuevo año con "las mismas amenazas y los mismos bulos de 2025".

En este punto, ha denunciado que la presidenta pide a la oposición que "haga el que es su trabajo", que es presentar unos nuevos presupuestos para la comunidad después de que los diseñados por el Ejecutivo del PP no saliesen adelante en el Parlamento con los votos en contra de PRC, PSOE y Vox, por lo que la región se encuentra con las cuentas de 2025 prorrogadas.

"La primera presidenta en 30 años sin presupuestos en Cantabria, en vez de estar trabajando para dialogar, negociar y acordar unas nuevas cuentas, amenaza a la oposición y la exige que presente su alternativa", ha criticado Quiñones, que ha defendido el papel de la oposición para "hacer propuestas, presentar iniciativas o reclamar partidas que tiene que estar sí o sí en las cuentas".

Sin embargo, ha insistido en que el proyecto de presupuestos "lo tiene que hacer el equipo de Gobierno".

"LOS MISMOS BULOS"

Además, la también exdelegada del Gobierno ha criticado que la presidenta regional haya retomado el 2026 con "los mismos bulos de toda la vida", en referencia a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.

En este sentido, ha enfatizado sobre Buruaga que primero dice "no conocer los entresijos" pero luego se lanza a calificarla de "trajes a medida, ofensa, desigualdad entre españoles o de que Cantabria es la comunidad más afectada".

La portavoz del PSOE ha defendido que la propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda mantiene a Cantabria como la comunidad autónoma con mayor financiación por habitante, una situación que llegó con el modelo aprobado en 2009 y que está en vigor en la actualidad "pese a que caducó en 2013 durante el Gobierno de Rajoy".

"Los mismos argumentos que utilizaba Nacho Diego en 2009, los utiliza Buruaga en 2026. Y ahora, 17 años después, lo que en 2009 decían que perjudicaba a Cantabria, hoy lo ponen en valor", ha resumido Quiñones, que ha advertido de las "incoherencias" de los 'populares' cuyas "mentiras tienen un recorrido muy corto" y demuestran "muy poca seriedad".

Por ello, ha pedido a Buruaga y al PP que "cambien los insultos y las mentiras por trabajo y se sienten a hablar, a negociar y a mejorar la financiación para Cantabria".

"Ese es su trabajo y podrán contar con el PSOE de Cantabria también para contribuir y ayudar en esas negociaciones para que nuestra tierra tenga la mejor financiación", ha concluido Quiñones.