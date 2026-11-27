Dirigentes del PSOE en un barco pesquero en el puerto de Colindres en un acto por el 29N - PSOE

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, ha destacado el compromiso de su partido de "defender una Política Pesquera Común que garantice el relevo generacional y las inversiones" en el sector y también "reduzca la burocracia" a los pescadores.

Así se lo ha trasladado este viernes a representantes de esta actividad en el puerto de Colindres, donde se ha reunido con el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, Sergio Valle, y donde también ha visitado el barco Nuevo Lindo Collado junto a los candidatos al Congreso, Eduardo Magaldi y Celia Bustamante, la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, el secretario general de Juventudes Socialistas, Fran Cano, y el alcalde del municipio, Javier Incera (PSOE).

Casares ha reivindicado que "el sector pesquero es estratégico en Cantabria y en España" y ha asegurado que va a "contar con el PSOE para defender sus propuestas y reivindicaciones porque son las nuestras", ha dicho. Por ello, les ha asegurado que desde el Partido Socialista defenderá en Madrid y en Bruselas las necesidades de los pescadores de la región.

"En los próximos años tenemos que ser capaces de mirar al futuro para el que este sector pide apoyo para garantizar el relevo generacional y las inversiones que tiene que acometer", ha señalado el líder socialista, que ha reivindicado el "apoyo firme" de su partido al sector, más en "un momento de enormes dificultades por el incremento de los precios de los carburantes o la falta de mano de obra en el sector".

Por ello, el secretario general del partido y delegado del Gobierno ha trasladado a los pescadores cántabros desde el puerto de Colindres que el PSOE "va a defender la Política Pesquera Común, una política que tiene que garantizar el relevo generacional y que tiene que reducir la enormes burocracia a la que se enfrentan nuestros pescadores".

Igualmente, les ha manifestado que los socialistas van "trabajar para garantizar más financiación pública por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España" a este sector, con el que además y según ha expresado "trabajaremos de la mano para apostar por un sector pesquero sostenible".

"El sector pesquero es estratégico en Cantabria y en nuestro país y tiene que ser capaz de mirar al futuro y garantizar la continuidad", ha añadido.

"No sólo hablamos de los hombres y mujeres que se suben cada día a los barcos, sino también de todos los que trabajan en los muelles, de las rederas y de las mujeres que trabajan en nuestra industria conservera", ha precisado, antes de apuntar que "son miles de personas que necesitan de la política pública, y lo necesitan con datos y hechos reales y en ello va a estar el PSOE".