El PSOE defiende aplicar la tasa turística en Santander y critica que el PP se oponga con políticas "anticuadas"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha defendido la necesidad de aplicar una tasa turística por pernoctación en Santander para destinarla a mejorar los servicios para los vecinos, y ha criticado que el PP y la alcaldesa, Gema Igual, se hayan opuesto "de la peor forma posible" a esta medida que ya han adoptado "los principales destinos turísticos del país".

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha criticado este miércoles en rueda de prensa la reacción de la regidora a esta propuesta, respecto a la que ha señalado que referirse al turismo como "la gallina de los huevos de oro que no podemos dañar" da una idea de las políticas "tan anticuadas y obsoletas que el PP pone en marcha en Santander".

A juicio de la dirigente socialista, Santander es "el lugar idóneo" para poner en marcha esta tasa y que luego pueda replicarse en otros lugares de Cantabria, por lo que ha tildado de "necesaria y oportuna" la moción en este sentido, anunciada la semana pasada, por el portavoz socialista en la capital, Daniel Fernández, para el próximo Pleno municipal.

Los socialistas han reivindicado un modelo "equilibrado, responsable y sostenible", en el que el éxito turístico contribuya también a mejorar la ciudad. En este sentido, han explicado que el turismo requiere de inversiones continuas en limpieza, movilidad o seguridad, "cuyo coste a día de hoy recae principalmente sobre los vecinos".

Es por ello que defienden que "una pequeña parte de la riqueza" que generan los visitantes contribuya a mejorar los recursos de los contribuyentes, destinándola a la limpieza, el aumento de frecuencias del transporte público, la mejora de las condiciones de la Policía Local o el mantenimiento de los parques, playas e infraestructuras.

"Queremos una ciudad que siga siendo acogedora, queremos que quienes nos visitan disfruten de Santander, pero sobre todo queremos que quienes viven aquí los doce meses del año vean reforzados sus servicios y mejorada su calidad de vida", ha resumido la portavoz.

Quiñones ha insistido en que apostar por una tasa turística bien diseñada "no es estar en contra del turismo" sino defender un modelo "sostenible, capaz de seguir generando riqueza y empleo sin trasladar todos los costes a los vecinos". Como ha indicado, esto responde a un "principio de corresponsabilidad: quien disfruta de los servicios y espacios de la ciudad contribuye, aunque sea mínimamente, a su conservación".

LOS PRINCIPALES DESTINOS YA LO HACEN "SIN PERDER ATRACTIVO"

"Si el turismo es realmente la gallina de los huevos de oro, la peor estrategia no es pedir una modesta contribución para su mantenimiento", sino "explotar sus beneficios sin reinvertir en aquello que los hace posibles", ha valorado la socialista, al tiempo que ha insistido en que se trataría de una "pequeña" aportación que "no va a hacer que nadie que quiera visitarnos deje de hacerlo".

De hecho, ha subrayado que lugares como Baleares, Barcelona o Málaga ya tienen en marcha la tasa turística. Así, Quiñones ha criticado que, mientras "los principales destinos del país han adoptado esta medida y la experiencia demuestra que lo han hecho sin perder atractivo, Gema Igual, con la peor hoja de servicios públicos de la historia de alcaldes de Santander, se niega a mejorar los servicios públicos gracias al turismo que llega cada año".

"La verdadera elección está entre dejar a los turistas sin tasa o ayudar a los vecinos y vecinas a mejorar los servicios", ha sentenciado la portavoz del PSOE tras ejemplificar que, si la tasa turística fuera de un euro por pernoctación, Santander habría ingresado gracias a ella un millón en las arcas municipales en 2025.