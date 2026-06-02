El PSOE denuncia que hasta 80 consultorios rurales no tendrán médico este verano

Archivo - El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo - PSOE - Archivo

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que hasta 80 consultorios rurales de los 117 existentes en la región no tendrán médico este verano.

En un comunicado, el partido ha tildado de "vergonzoso" el documento que el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual (PP), ha remitido a los ayuntamientos en torno a los días o semanas en los que los ciudadanos de Cantabria carecerán de médico en sus consultorios.

El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, que ha incidido en que "80 de los 117 consultorios existentes en Cantabria, al menos, carecerán en algún momento de equipo médico completo para prestar el servicio sanitario esperado".

Para Agudo, "el Gobierno de Cantabria admite así que va a exponer por tres veranos consecutivos a la población de Cantabria a una situación de riesgo sin asumir ni replantearse su política sanitaria".

"Llevamos tres años igual, con un Gobierno de Cantabria que priva de un derecho basilar a más del 68% de la población con cobertura sanitaria a través de consultorio médico, y todo lo que hace el PP es facilitar un calendario de ausencias a las corporaciones. Ni una sola idea, ni una sola acción para arreglar este desastre y evitar sus riesgos derivados", ha reclacado Agudo.

El responsable socialista cree que esta situación corresponde a un escenario "deseado y buscado" por el Gobierno de Cantabria, porque si no, en su opinión "no se entendería que después de tres años no haya hecho absolutamente nada por revertir este desastre".

A su juicio, el Gobierno de Cantabria pretende así "que los ayuntamientos se encarguen de garantizar la prestación sanitaria de sus vecinos y vecinas cuando debiera ser el propio Ejecutivo el que estuviese buscando solución al problema".

Frente a esta situación, Agudo ha propuesto movilizar los recursos humanos disponibles de los centros de salud hacia los consultorios "para evitar semanas enteras de desatención. En vez de tener que desplazar a la población desde su casa".

Por último, ha advertido que, teniendo en cuenta "la fuerte demanda asistencial" derivada de un incremento poblacional durante el verano, "en algún momento ocurrirá una desgracia. Y entonces ya será demasiado tarde. Aún pueden replantearse su política sanitaria. O, mejor dicho, su irresponsable inacción", ha concluido.