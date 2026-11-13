El PSOE denuncia que el cobro de entrada y el cierre del Navilia Light Park "no están contemplados" en los pliegos

Daniel Fernández. - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha denunciado que el cobro de entrada y el cierre del Navilia Light Park en los Jardines de Pereda "no están contemplados" en los pliegos de contratación de esta atracción navideña y ha exigido al equipo de Gobierno (PP) que retire las vallas instaladas.

El secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha anunciado, en declaraciones a la prensa, que su grupo ha registrado una solicitud para reclamar el expediente íntegro de contratación y adjudicación a la Empresa de Servicios Eléctricos Chispas, así como una copia de todos los acuerdos, resoluciones, informes y autorizaciones que amparen la instalación de este parque navideño.

La petición de información incluye también las condiciones económicas y tarifas de acceso, una relación detallada de los medios y servicios municipales previstos para el desarrollo de la actividad, y todos los informes jurídicos y técnicos relativos a justificación de la ubicación, la seguridad, la movilidad y la protección de los jardines.

El portavoz socialista ha explicado que, tras revisar los pliegos de licitación, el PSOE ha comprobado que "el Ayuntamiento sacó a concurso la instalación de la pista, de la iluminación navideña y distintas actividades, mientras que para los Jardines de Pereda se contemplaban actuaciones de iluminación, decoración y dinamización".

"En los pliegos no aparece expresamente que se pueda cerrar el parque y cobrar una entrada para acceder a él. Y aquí viene la pregunta: ¿quién ha autorizado convertir una zona verde pública en un recinto privado de pago? ¿Dónde está el informe que lo permite? Las reglas de una licitación no se pueden cambiar alegremente después de adjudicarla", ha censurado.

Fernández también ha cuestionado las condiciones económicas de la adjudicación y ha señalado que "a la licitación concurrió una única empresa que ofreció el canon mínimo establecido, de 20.000 euros anuales".

"¿Sabía esa empresa que después podría explotar comercialmente un parque navideño de pago? ¿Lo sabían también las demás empresas que podrían haber participado?", ha cuestionado.

Además, el PSOE ha solicitado información sobre las actuaciones previstas en la plaza de Alfonso XIII y la Plaza Porticada, otros espacios de la ciudad que cuentan con programación y ambientación navideña, para conocer las condiciones en las que se desarrollarán estas actividades y el uso que se hará de los espacios públicos.

"No queremos que la Navidad se convierta en una excusa para cerrar los espacios públicos y hacer negocio con ellos", ha sostenido Fernández.

Para los socialistas, el Ayuntamiento debe garantizar que los espacios públicos sigan siendo accesibles para todos los ciudadanos y que cualquier actividad privada que se desarrolle en ellos cuente con las correspondientes autorizaciones y respete las condiciones establecidas en los procedimientos de contratación.

"Los Jardines de Pereda no son de Chispas, no son del Partido Popular y tampoco son de Gema Igual, son de los santanderinos y lo que es de todos no debería convertirse en un privilegio para quienes puedan pagarlo", ha concluido.