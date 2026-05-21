El PSOE denuncia la externalización del servicio de biopsias del Hospital de Laredo

Archivo - La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - PSOE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado la externalización del servicio de biopsias del hospital comarcal de Laredo y ha vuelto a criticar el "desmantalamiento" de la sanidad pública por parte del Gobierno autonómico (PP), un día después de censurar la "grave situación" de Sierrallana tras perder un patólogo.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha sacado a licitación este servicio del centro laredano por alrededor de un millón de euros y ha exigido al Ejecutivo cántabro que destine ese dinero a mejorar sus medios.

Quiñones ha aseverado que "una vez más" el Gobierno 'popular' de María José Sáenz de Buruaga "está impulsando el negocio de unos pocos a costa de la salud de todos" y ha sostenido que los "recortes y privatizaciones" en la sanidad pública no son puntuales, sino que vienen marcados por "una hoja de ruta clara y preconcebida".

"Están dispuestos a desmantelar la sanidad pública de nuestra región", ha insistido, para incidir en que cada decisión que toma el Ejecutivo regional "conduce en la misma dirección: que sean los centros privados los que gestionen nuestra salud, los que nos curen, los que nos cuiden frente al cáncer". En este sentido se ha referido al "pelotazo" del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde para "privatizar" los cribados del cáncer de colon y mama "sin tener ni medios técnicos ni humanos para ello".

Por eso, la dirigente socialista ha pedido al Gobierno que "detenga sus ansias privatizadoras y que deje de desmantelar la sanidad pública de Cantabria mientras engorda los bolsillos de las empresas del sector privado en el área sanitaria". "Basta ya de jugar con la salud de todos".

Por último, ha exigido que todos los recursos que se están destinado a la sanidad privada vayan a la pública para dotarla de medios técnicos y humanos, tanto en los hospitales comarcales como los centros de salud, para "evitar que ocurra lo que ya pasó el verano pasado cuando 80 consultorios estaban cerrados por falta de médicos".

VIVIENDA

Por otra parte, Quiñones ha criticado la política de vivienda del Gobierno de Cantabria y que su presidenta utilice los fondos europeos destinados por el Estado para "poner muchas primeras piedras de viviendas" --como en Laredo, Torrelavega, Polanco o Santillana del Mar-- para "tapar" que "no tiene ningún objetivo ni política clara más que abrir las puertas a los grandes tenedores y especuladores", como con la Ley de Vivienda o el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), ha dicho.

"Buruaga se hace la foto a costa de las buenas políticas del Gobierno de España", ha recalcado, para lamentar que es "una vergüenza y una deslealtad institucional sin precedentes de un Gobierno sin proyecto para la región y que necesita aprovecharse de las políticas de otras administraciones para parecer que hace algo".

En este apartado, la portavoz del PSOE cántabro ha recordado que su formación ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de la Ley de Vivienda de Cantabria, y ha pedido que dicho proyecto se retire y se presente una iniciativa que "cuente con el respaldo social y político para dar respuesta a las necesidades reales que tiene la ciudadanía".

Finalmente, ha incidido en que los socialistas han presentado una batería de propuestas en materia de vivienda "claras y accesibles a cualquier gobierno autonómico", y ha solicitado que se aplique la Ley Estatal de Vivienda en la comunidad y declarar zonas tensionadas como ya han pedido municipios como Catro Urdiales y Comillas.