El PSOE denuncia al Gobierno de Cantabria por difundir actos de Buruaga y dos consejeros con Urrutia y Feijóo

Alberto Núñez Feijóo conversa con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y con el de Murcia, Fernando López Miras, durante el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral de Cantabria la difusión y publicación en la página web del Ejecutivo regional y en sus redes sociales de informaciones sobre actos en los que la presidenta del Gobierno, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, y los consejeros María Jesús Susinos y Juan Sáez Bereciartu aparecen junto a candidatos del PP en las elecciones generales del 29 de noviembre.

A juicio de los socialistas, estas informaciones, en las que se cita a estos candidatos y les muestra en imágenes que se adjuntan y remiten a los medios de comunicación, "vulneran los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral, de neutralidad" y pueden "incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores".

Concretamente, la denuncia se dirige contra Buruaga, Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, y Sáez Bereciartu, titular de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, y también contra el órgano de la Presidencia de la comunidad autónoma, responsable de la comunicación institucional del Gobierno y de los perfiles en redes sociales de la propia institución.

La denuncia, registrada ante la Junta este miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, alude a seis actos celebrados entre el 26 de octubre, ya convocadas las generales, hasta el 10 de noviembre, en los que participaron la jefa del Ejecutivo y los dos consejeros.

Según se explica, en las publicaciones oficiales de los perfiles de redes sociales del Gobierno de Cantabria aparece junto a ellos la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, que tuvo que renunciar a su cargo de consejera por ir en la candidatura, y en una de ellas incluso Alberto Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno por este partido.

Concretamente, en cinco de los casos, los socialistas denuncian que en las publicaciones del Gobierno cántabro aparece Urrutia, tanto en las imágenes que acompañan a la información o bien dentro del contenido de la noticia.

El último acto al que se hace referencia en la denuncia tiene que ver con la asistencia de Buruaga el día 10 de noviembre al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, celebrado en la Catedral Primada de Toledo.

Los socialistas señalan que en las imágenes que se adjuntan con la nota de prensa difundida por el Gobierno y publicada en sus redes aparece Feijóo junto a Buruaga.

De hecho, se indica que en las imágenes "es difícil reconocer" a Buruaga pero el líder del PP es "fácilmente reconocible".

Los socialistas consideran que se ha infringido el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que dispone que desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades publicas concurrentes a las elecciones.

A juicio de los socialistas, en los hechos que describe concurren "todos los elementos" del tipo de este artículo de la LOREG.

Argumenta también que una instrucción de la Junta Electoral Central establece que durante el periodo electoral los poderes públicos no podrán realizar ninguna campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales.

El PSOE sostiene que lo que se describe son varios actos "organizados directamente por un poder público, con medios materiales y personales de la Administración regional que no están al alcance de ninguna otra formación".

Y en cuanto al contenido, considera que es "clara la intención de poner en valor sus políticas, en un periodo electoral ya vigente, expresando mensajes con claro interés electoralista" en los que aparecen los candidatos del PP que concurren a las generales (Urrutia y Feijóo).

Por ello, el PSOE reclama que se declare que la difusión de los actos denunciados vulneran la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG "por venta de logros de su gestión y el principio de neutralidad de los poderes públicos".

Y reclama que se incoe expediente sancionador contra Buruaga, Susinos y Sáez Bereciartu, y, tras su tramitación, se les imponga la multa que corresponda.

El PSOE adjunta a la denuncia toda la documental referida a los hechos que narra. Así, hay capturas de las publicaciones en la redes sociales del Gobierno sobre los actos.