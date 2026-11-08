El PSOE denuncia que el Gobierno "incumple por cuarta vez" el plazo para terminar la carretera Laredo-Seña

Archivo - Imagen de archivo del secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y el pedáneo de Seña, José María Ríos, en una visita a las obras de la carretera Alto de Laredo-Seña.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado "un nuevo incumplimiento" del Gobierno autonómico (PP) con las obras de la carretera CA-500 entre el Alto de Laredo y Seña, que es "ya el cuarto y eleva el retraso de los trabajos a nueve meses".

Así lo ha criticado este domingo en un comunicado su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, quien ha lamentado que el consejero de Fomento, Roberto Media, "tampoco" haya cumplido el último compromiso que dio el 21 de septiembre a preguntas de los socialistas en el Parlamento, donde señaló que las obras "terminarían en un máximo de cuatro semanas".

Iglesias ha incidido en que los trabajos comenzaron el 9 de agosto de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, "por lo que deberían haber finalizado en febrero de 2026".

Desde entonces, ha denunciado, la Consejería ha ido ofreciendo una sucesión de plazos sobre los que "ha incumplido cuatro veces su palabra".

"Primero se dijo que estaría en plazo, después que acabaría sí o sí el 30 de junio, a continuación que sería en septiembre y después en octubre", ha relatado el socialista, que ha añadido que en todas esas ocasiones su grupo ha ido advirtiendo a los 'populares' de la "imposibilidad" de que cumplieran, al tiempo que ha llevado el asunto en reiteradas ocasiones a la Cámara para exigir respuestas.

De este modo, ha aseverado que el Grupo Parlamentario se lo "advirtió" en septiembre y "volvió a tener razón".

"Dijimos que el plazo anunciado por el Gobierno era difícil de cumplir y que bastaba con acercarse a la obra para comprobar su estado. El consejero respondió comprometiéndose a terminarla en cuatro semanas y, una vez más, ha incumplido su palabra", ha señalado Iglesias.

También ha criticado que los vecinos de Seña "hayan tenido que soportar tal sucesión de compromisos incumplidos" por parte del Ejecutivo del PP, cuando llevan viviendo "una pesadilla durante meses", afectados por accesos "precarios a sus casas, desvíos de las rutas escolares, pinchazos y reventones y el deterioro de sus vehículos por el estado del firme".

Por ello, el socialista ha exigido al titular de Fomento que "deje de anunciar fechas de finalización que después no cumple y ofrezca un calendario realista y definitivo", además de explicar las causas de los "continuos" retrasos y del "incremento" del presupuesto.

"Los vecinos llevan demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de esta obra, con molestias que se prolongan mes tras mes. No necesitan otra promesa ni otra fecha para una inauguración, necesitan que la carretera esté terminada de una vez", ha concluido.