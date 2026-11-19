Daniel Fernández en los Jardines de Pereda - PSOE

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha criticado este jueves la "falta de transparencia" del equipo de Gobierno de Gema Igual (PP) después de que el Consistorio haya fijado para el 30 de noviembre la consulta del expediente relativo a la instalación y explotación de Navilia Light Park en los Jardines de Pereda, solicitado formalmente por los socialistas el pasado 13 de noviembre.

"Gema Igual debe entender que el Ayuntamiento de Santander no es su cortijo. No puede decidir a su conveniencia cuándo podemos consultar los expedientes municipales ni poner obstáculos al trabajo de fiscalización de la oposición", ha afirmado Fernández, que ha acusado a la regidora de "retrasar" el acceso a dicho expediente.

Ante esta situación, ha anunciado que los socialistas reclamarán formalmente que se adelante la consulta del mismo, que se facilite la documentación disponible en formato electrónico y que se tramite la solicitud de copias sin demoras "injustificadas".

Asimismo, ha advertido de que el PSOE estudiará las acciones legales que correspondan si las condiciones impuestas para acceder a la documentación dificultan "de manera sustancial" el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización.

"La transparencia no consiste en enseñar los papeles cuando ya está todo hecho. Consiste en permitir que los representantes públicos podamos comprobar las decisiones del Gobierno cuando todavía estamos a tiempo de actuar", ha defendido.

El portavoz socialista ha explicado que el 13 de noviembre solicitó por registro el acceso y copia de la documentación relativa a la adjudicación, autorización, instalación y explotación de Navilia Light Park, con el objetivo de comprobar la cobertura jurídica del cerramiento de los Jardines de Pereda y del cobro de una entrada para acceder a este espacio público.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha respondido convocándole para examinar el expediente el 30 de noviembre, 17 días después de la solicitud y apenas cuatro días antes de la inauguración, prevista para el 4 de diciembre.

Además, la comunicación municipal establece que será después de dicha consulta cuando el concejal pueda identificar los documentos concretos de los que desea obtener copia.

"Nos hacen esperar 17 días para consultar un expediente y, después, tendremos que solicitar las copias de la documentación. Mientras tanto, las vallas siguen en los Jardines de Pereda y se acerca la fecha de inauguración. ¿Qué sentido tiene fiscalizar una decisión cuando ya está prácticamente ejecutada?", ha cuestionado.

Fernández ha recordado que el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los concejales a obtener la información municipal necesaria para ejercer sus funciones.

"No estamos pidiendo ningún favor. Estamos ejerciendo un derecho que nos reconoce la ley y cumpliendo con nuestra obligación de controlar al Gobierno municipal. La mayoría absoluta no convierte los expedientes del Ayuntamiento en propiedad de la alcaldesa", ha señalado.

El portavoz socialista ha subrayado que esta situación se suma a la falta de respuesta al requerimiento formal presentado por el PSOE para solicitar la paralización del vallado de los Jardines de Pereda ante "las dudas existentes sobre su cobertura jurídica".

En dicho escrito, cuestionan que la documentación contractual conocida hasta el momento contemple expresamente el cierre de los jardines y el cobro de una entrada para acceder a este espacio público.

"Hemos solicitado formalmente que se paralice el vallado hasta que se aclare si existe respaldo legal para hacerlo. Y seguimos sin respuesta. Pedimos los expedientes y nos hacen esperar. Pedimos explicaciones y no contestan. Lo que no puede pretender Gema Igual es que la oposición renuncie a hacer su trabajo", ha criticado.

Fernández ha insistido en que el Ayuntamiento debe aclarar qué autorización concreta ampara el cerramiento de los jardines y el establecimiento de un precio de entrada.

"Estamos hablando de cerrar durante semanas uno de los espacios públicos más emblemáticos de Santander y cobrar diez euros por acceder a él. Los santanderinos tienen derecho a saber cómo se ha autorizado esta decisión y en qué condiciones. Y nosotros tenemos la obligación de comprobarlo", ha añadido.

Por ello también ha reclamado a Igual que responda al requerimiento para paralizar el vallado y facilite "sin más demoras" la documentación solicitada.