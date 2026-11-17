Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado la "deriva inadmisible de recortes" que sufre el Hospital Comarcal de Laredo, que ha llevado a los pacientes que obtienen un resultado positivo en el programa de cribado de cáncer colorrectal a tener que esperar "hasta siete meses" para realizarse una colonoscopia.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Ainoa Quiñones, ha subrayado la gravedad de estas demoras en pruebas de "vital importancia" para los pacientes, ya que "se está poniendo en riesgo la eficacia de un programa cuya finalidad es precisamente detectar el cáncer a tiempo".

"No estamos hablando de una consulta rutinaria ni de una prueba que pueda esperar indefinidamente: estamos hablando de personas que han recibido un resultado positivo en un cribado de cáncer y que pasan meses viviendo con la incertidumbre de no saber si padecen esta enfermedad", ha recalcado.

Para Quiñones, es "inadmisible" que el hospital esté realizando actualmente colonoscopias a pacientes cuyo resultado positivo se produjo el pasado mes de mayo.

En este sentido, ha cuestionado "de qué sirve invertir recursos públicos en campañas de prevención y detección precoz si después se abandona a los afectados durante siete meses a la espera de una prueba fundamental para confirmar o descartar un cáncer".

Como ha explicado, esto supone que el sistema detecta una posible amenaza para la salud de los ciudadanos, pero después "es incapaz de ofrecerles una respuesta diagnóstica en un plazo razonable". Así, ha insistido en que la detección precoz "pierde buena parte de su sentido cuando la Administración no garantiza que el diagnóstico se complete a tiempo".

Para la portavoz socialista, la demora en las colonoscopias es "el reflejo de un problema mucho más profundo: el progresivo deterioro de la sanidad pública, las listas de espera descontroladas, la falta de capacidad asistencial y la incapacidad del Gobierno del PP para garantizar una atención sanitaria de calidad".

Una situación que ha atribuido al modelo sanitario del PP, que "avanza en el debilitamiento progresivo de los servicios públicos de salud para poder justificar la necesidad de derivar pacientes a la sanidad privada", ha señalado.

La socialista ha rechazado "tener que normalizar" que los ciudadanos "esperen meses" para acceder a pruebas diagnósticas "esenciales", por lo que ha exigido al Gobierno regional explicaciones sobre la situación del Hospital de Laredo e información detallada sobre el número de pacientes pendientes de colonoscopia, los tiempos reales de espera y los recursos disponibles para atender esta demanda.

"El PP debe decir alto y claro si apuesta por una sanidad pública fuerte, universal y de calidad, o por que el sistema se deteriore hasta hacer que la privatización parezca la única salida. Desde el PSOE lo tenemos claro: la sanidad pública se defiende con recursos, profesionales y gestión, no con propaganda", ha concluido.