El PSOE denuncia recortes en la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio los fines de semana

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado recortes en la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio que se presta los fines de semana entre los nuevos usuarios.

Así lo ha manifestado en un comunicado su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha explicado que el pliego técnico para la prestación del servicio por parte del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) "recorta no solo el horario sino también las funciones que tienen que realizar los profesionales sociosanitarios".

De este modo, Quiñones ha afirmado que la prestación del servicio ha pasado de prestarse todos los días de la semana desde las 7.00 horas a las 22.00 horas, a prestarse solo de lunes a viernes y los fines de semana únicamente de 7.00 horas a 15.00 horas para tareas de atención personal.

En este sentido, ha criticado que la nueva categoría de 'excepcional' se limita ahora a tareas de atención personal sábados tarde, domingos y festivos.

"No sé si el Gobierno del Partido Popular piensa que una persona dependiente lo es sólo a jornada parcial y que los fines de semana son menos dependientes que el resto de la semana", ha censurado la dirigente socialista.

En su opinión, el pliego para la prestación de este servicio por parte del ICASS "vuelve a evidenciar que los recortes son marca" del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y que "atentan contra la igualdad de derechos".

"Ahora los fines de semana y los días festivos las personas dependientes que tienen reconocida esta prestación no podrán contar con otros servicios que se venían prestando", ha lamentado Quiñones, quien ha detallado que este cambio en la prestación del servicio se va a realizar solo para los nuevos usuarios, lo cual "es una discriminación más y un trato desigual entre personas que tienen que tener los mismos derechos", ha subrayado.

Por último, la portavoz socialista ha denunciado que desde la llegada del PP al Gobierno de Cantabria "han empeorado" las condiciones de la prestación de atención domiciliaria y las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras, que en su mayoría son mujeres.

"Cada servicio público que tocan, cada derecho que tiene que gestionar y garantizar, va a peor porque para el Partido Popular los servicios públicos no son una prioridad sino un gasto que no quieren asumir, pese a ser la garantía de la igualdad de derechos y oportunidades de la ciudadanía", ha concluido.