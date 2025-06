PSOE denuncia que Santander "ha perdido dos años" con el PP de Igual: "no hay gobierno ni se le espera"

Fernández lamenta que el Ayuntamiento no ha impulsado "ni un proyecto transformador que haya salido de las cabezas del equipo de Gobierno"

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha denunciado que la ciudad "ha perdido dos años" con el equipo de Gobierno (PP) liderado por la alcaldesa, Gema Igual, que "ni planifica, ni escucha, ni gestiona".

"En Santander no hay gobierno ni se le espera", ha criticado el portavoz socialista, Daniel Fernández, este martes en una rueda de prensa para valorar el ecuador de la legislatura, en la que ha estado acompañado por todos los concejales del PSOE.

Fernández ha considerado que, en estos dos años, la regidora ha evidenciado que "no gobierna ni resuelve los problemas" de la capital sino que solo "improvisa", de forma que el Ayuntamiento funciona "por la profesionalidad de los trabajadores municipales pero no por quien se sienta en el despacho de Alcaldía".

Para el socialista, "Santander está a la deriva porque el PP está más pendiente de protegerse que de proteger a los vecinos" y, como muestra de ello, se ha referido al "mal" funcionamiento de los servicios públicos esenciales como la limpieza, el transporte o la seguridad, "las tres patas básicas y todas cojean".

En el caso del servicio de limpieza viaria y basuras, ha recordado que continúa tras tres años con un contrato de emergencia y además "Santander está más sucia que nunca" como denuncian los "propios vecinos" que ven como "este abandono se ha convertido en rutina", ha lamentado.

En cuanto al transporte público, el TUS, ha apuntado que el servicio "se ha quedado pequeño", con "malas frecuencias, malas conexiones y una flota que no da para más", mientras que, en materia de seguridad, ha reiterado que la Policía Local tiene "una plantilla escasa y con turnos imposibles que hace inviable el refuerzo que necesitan los barrios", por lo que ha insistido en reclamar una policía de barrio o de proximidad.

Precisamente, sobre los barrios, ha vuelto a denunciar que en Santander, con la gestión del PP, los hay "de primera, de segunda y de tercera". "No es lo mismo vivir en Castelar que en la calle Alta, en El Sardinero que en Cazoña o en Cueto que en Numancia", ha añadido.

En este punto, ha lamentado que "hay zonas donde se corta el césped tres veces a la semana y en otras por donde no pasa un operario en meses", algo que también ocurre con la mejora de viales, con barrios con "calles bien asfaltadas y señalizadas" frente a otros con "socavones desde hace años"; o con las dotaciones, algunos con "parques nuevos y otros donde no hay ni una triste zona de juegos para niños".

Para Fernández, todo ello "no es casualidad sino el modelo del PP y su forma de entender la ciudad de forma patrimonialista". "Utilizan la ciudad como si fuese su cortijo, su patio particular, y eso lo sufren los vecinos", ha apostillado.

El socialista ha señalado que los "problemas" de Santander "se amplifican durante el verano" debido a la masificación turística y su influencia sobre el problema de acceso a la vivienda. En este punto, ha criticado que el PP de Gema Igual ha demostrado "su nula capacidad para actuar y controlar los alquileres turísticos".

En este punto, ha insistido en la necesidad de que Santander ponga en marcha una tasa turística, como tienen muchas ciudades del país a las que se ha sumado este mismo mes A Coruña, pese a que el equipo de Gobierno ya ha rechazado esta medida. "Parece que prefieren gobernar para quienes nos visitan en vez de para los vecinos", ha lamentado.

"NI UN PROYECTO TRANSFORMADOR"

Además, el portavoz del PSOE ha criticado que, en estos dos últimos años, el PP no ha impulsado "ni un proyecto transformador que haya salido de las cabezas pensantes del equipo de Gobierno" porque todo lo que anuncian o se pone en marcha "son obras heredadas o de otras administraciones, o de entidades privadas".

Por ello, se ha preguntado "dónde está el modelo de ciudad del PP" aunque ha considerado que "no hay, solo titulares y anuncios que se repiten cada año" y que, además, pese a mucho repetirse "no se llevan a la realidad".

Frente al modelo "sin proyecto" del PP, ha reivindicado que el PSOE ha realizado muchas propuestas "responsables" desde mayo de 2023 como escaleras mecánicas en barrios, renaturalización de patios escolares, un teatro municipal en el Cabildo, aumentar los baños públicos, una nueva línea del TUS en la S-20, la ampliación de Las Llamas o un recinto ferial.

"Lo hemos hecho sin hacer ruido porque creemos que una ciudad mejor es posible", ha dicho Fernández que, para esa mejora de la capital, ha insistido en la necesidad de contar con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que no estará al menos hasta 2030 y "una ciudad si PGOU es una ciudad sin rumbo".

En esa misma línea, se ha referido a ordenanzas como la de terrazas, que "sigue sin estar" mientras estas instalaciones "ocupan más espacio del permitido"; a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que "está improvisada" y "no hay voluntad real de aplicarla" sino que solo se implementa porque hay que "cumplir la ley nacional"; o a los cambios de nombres del callejero realizados porque "un fiscal se lo ha reclamado a la alcaldesa".

Mientras, el Consistorio "tiene dinero pero no sabe usarlo" porque "más del 30% del presupuesto municipal se queda cada año sin ejecutar", una "mala gestión" pero también "una falta de respecto a los vecinos" porque cada euro sin invertir "es una calle sin arreglar, un servicio sin prestar o una necesidad vecinal sin cubrir".

"Santander no puede seguir así. Santander no puede seguir igual. No puede seguir sin proyecto y sin escuchar a sus barrios, no puede seguir siendo un escaparate vacío, bonito por fuera y roto por dentro", ha enfatizado el portavoz del PSOE, que ha señalado que la capital cántabra "merece un gobierno que crea en ella".

Así, para concluir, ha reivindicado que los socialistas están "preparados", cuentan con "equipo y proyecto" y, sobre todo, "convicción" para que en Santander no haya vecinos que se sientan de "segunda o tercera" sino que toda la ciudad sea "un hogar".