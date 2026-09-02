El PSOE dice que "Cantabria hoy tiene más afiliados que nunca a la Seguridad Social gracias al Gobierno de Sánchez"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE regional ha afirmado este miércoles que "Cantabria hoy tiene más afiliados que nunca a la Seguridad Social gracias al Gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, que ha celebrado que en septiembre de 2026 se haya registrado el mejor dato de afiliación media en Cantabria de la serie histórica gracias, a su juicio, a las políticas económicas del Gobierno de España PSOE-Sumar, como la reforma laboral, "que hacen que desde 2023 haya 13.108 personas trabajando más en nuestra tierra".

En un comunicado, Quiñones ha insistido en que "todas las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez hacen posible que en Cantabria haya más personas que en toda la historia trabajando".

Por otra parte, la portavoz de los socialistas cántabros ha afirmado que el Gobierno del Partido Popular "que hoy se felicita por los datos es el mismo que votó en contra de políticas como la reforma laboral, la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones".

"Es lo de siempre: no han hecho nada por cambiar y transformar el modelo productivo de España y Cantabria, votaron en contra de leyes como la reforma laboral pero hoy quieren apropiarse, como hacen con los fondos europeos, de políticas que hemos logrado pese a ellos y a pesar de ellos y sus votos en contra", ha subrayado la portavoz.

Quiñones ha destacado también que el dato de desempleo es el mejor en un mes de agosto desde los últimos 18 años, con 26.994 desempleados, lo que supone 162 parados menos que hace un año.

"Vemos cómo, gracias a esa política activa de empleo, de transformación económica y de modernización productiva, hoy en Cantabria hay 3.000 desempleados menos que en 2023, lo que supone un 10% de descenso", ha recalcado.

Por último, Quiñones ha emplazado al PP de Cantabria a "pasar de palabras a hechos, de anuncios a proyectos y acompañar las tendencias económicas y de empleo que marcan las políticas del Gobierno de España".

"Por mucho que quieran confundir, los datos de empleo no son éxito suyo, y por mucho que saquen pecho, las competencias en la materia son del Gobierno de España, no como ocurre en otras como vivienda, donde la competencia es autonómica, y viven el sueño de los justos", ha concluido la socialista.